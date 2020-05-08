Esra Erol'daki Dilek kiminle birlikte notta ne vardı? Hülya Kuran ağladı

Kaçtığı kişi sevgilisi mi? : Daha önce komşuları olan bir erkekle ilişki yaşayan Dilek, kaçtığı kişiyle bir gönül ilişkisi olmadığını iddia etti. Ancak yayının ilerleyen saatlerinde ortaya bambaşka bir tablo çıktı. Kaçtığı kişiyle kalma konusunda ayak direyen Dilek, kim ne söylediyse dinlemedi.