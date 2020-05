Esra Erol'daki Dilek kiminle birlikte notta ne vardı? Hülya Kuran ağladı

Esra Erol'da programına Dilek'in aldığı not damga vurdu. Dilek'in 3 çocuğunu ve eşini terk ederek kaçtığı tavukçudan gelen not bomba etkisi yarattı. Not Dilek'in uğruna geri dönmek istemediği yanına kaçtığı kişiden geliyordu. Dilek'in çocuklarının videosunu gördükten sonraki tepkisizliği ise avukat Hülya Kuran'ı çileden çıkarttı. Hülya Kuran ağlayarak Dilek'e fırça attı. İşte programda yaşananlar: