Survivor Sercan Yıldırım'ın babası : Yazıklar olsun elen gel oğlum

"Elen gel oğlum, Bursa halkı hiçbir şeyi hak etmiyor": Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sercan Yıldırım'ın babası Kenan Yıldırım, "Bursa halkı evladına çok güzel sahip çıktı. Yazıklar olsun diyorum. Elen gel oğlum, Bursa halkı hiçbir şeyi hak etmiyor" ifadelerini kullandı. Anne Şükran Yıldırım ise, "Bursalılar bu kadar mı nefret ediyormuş Sercan'dan! Yazıklar olsun!" diyerek sitemde bulundu.