Survivor Sercan Yıldırım'ın babası : Yazıklar olsun elen gel oğlum
Survivor ünlülerdeki Sercan Yıldırım, babasından aldığı mesajla şaşırdı. Baba Kenan Yıldırım 'Elen gel oğlum' dedi.
Bursaspor'un eski futbolcusu Sercan Yıldırım, Bursa'yı adeta ikiye bölmüş durumda. Futbolu bıraktıktan sonra Survivor'a yarışmacı olarak katılan Sercan Yıldırım, Bursaporlu taraftarların son günlerde fikir ayrılığına düşmesine sebep oldu. Ortaya çıkan tablo ise en çok babası Kenan Yıldırım'ı üzdü. Baba oğluna mesaj gönderdi.
İsyan bayrağını çekti: Timsah'ın altyapısından yetişip yıllarca yeşil-beyazlı forma ile ter döken, Bursaspor'un şampiyon olduğu 2009-2010 sezonunun kadrosunda da yer alan Yıldırım yarışma porgramına devam ederken eski futbolcunun ailesi, Bursalılardan yeterli desteği göremediklerini belirterek adeta isyan bayrağını çekti.
"Elen gel oğlum, Bursa halkı hiçbir şeyi hak etmiyor": Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sercan Yıldırım'ın babası Kenan Yıldırım, "Bursa halkı evladına çok güzel sahip çıktı. Yazıklar olsun diyorum. Elen gel oğlum, Bursa halkı hiçbir şeyi hak etmiyor" ifadelerini kullandı. Anne Şükran Yıldırım ise, "Bursalılar bu kadar mı nefret ediyormuş Sercan'dan! Yazıklar olsun!" diyerek sitemde bulundu.
Taraftar ikiye bölündü: Konunun sosyal medyada alevlenmesinin ardından Bursasporlu taraftarlar da görüşlerini bildirmeye başladı. Bazı taraftarlar eski futbolcularına destek verilmesi gerektiğini ifade ederken, çoğunluk ise destek vermeyi reddetme eğiliminde.