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Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği'nden açıklama

Türk Jinekoloji ve Obstetrik derneği, geçtiğimiz günlerde Ağrı Doğubeyazıt Devlet Hastanesi’nde meydana gelen üzücü hadiseyle ilgili bir bildiri yayınladı.

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Kamuoyuna ve Değerli Ağrılılar’a Duyurulur, öncelikle Ağrı Doğubeyazıt’ta yaşanan üzücü hadise ile ilgili acılı ailemize başsağlığı dileriz.

Geçtiğimiz günlerde Ağrı Doğubeyazıt Devlet Hastanesi’nde bir meslektaşımızın takibi altındaki bir anne adayının doğum sürecinde yaşamış olduğu üzücü bebek vefatı sonrasında şahsı adına çeşitli sosyal alanlarda şiddete yönlendirici, küfür içerikli ve özellikle etnik ayrımcılığı kaşıyacak şekilde meslektaşımızı tehdit eden paylaşımların yapıldığı izlenmiştir.

Yaşadığımız pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının kendi sağlıkları pahasına emek verdiği bir ortamda hizmetlerinde din, dil ve ırk farkı gözetmeleri ile ilgili olumsuz bir itham asla kabul edilemez.

Şiddetle kınıyoruz
Sağlık gibi çok kritik bir hizmetin, pandemi yaşanan çok kritik bir dönemde, siyaset malzemesi yapılmasını, sağlık çalışanlarının siyasi emeller uğruna hedef haline getirilmesini de şiddetle kınıyoruz. Irkçılığın her türlüsüne karşı, ihtiyacı olan herkes için görevimizin başındayız.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu

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