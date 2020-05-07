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Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar

Futbol kariyerinde bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Hırvat teknik adam Stjepan Tomas, adı sarı lacivertli kulüple anılan vatandaşı Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe'de baskı altında kalacağını düşünüyor.

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Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas, beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu. Nenad Bjelica ile konuştuğunu açıklayan Tomas, bu konu hakkında bilgiler verdi.

Stjepan Tomas adı Fenerbahçe ile anılan Nenad Bjelica ile ilgili "Dinamo Zagreb ve Fenerbahçe teknik direktörü olmak çok farklı. Kendisiyle 2 kez konuştum, ona Fenerbahçe'ye giderse çok baskı altında olacağını söyledim" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe maçını izledik"
Stjepan Tomas, "Bjelica ile beraber Fenerbahçe'nin Konyaspor'la oynadığı maçı izledik, analiz yaptık. Orada kendisi, Fenerbahçe'nin ne demek olduğunu, atmosferin nasıl olduğunu fark etti. Fenerbahçe'de bir elektrik görmediğini söylemişti" dedi.

Fenerbahçe 1+3 yıllık sözleşme önermişti
Yaklaşık 1 haftadır görüşülen Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile 1+3 yıllığına anlaşmaya varıldığı iddia edilmişti. Sözleşme süresinin 1+3 yıl olmasının nedeni gelecek sezon Başkan Ali Koç'un görev süresinin sona erecek olması olarak yazılmıştı.

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