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İngiltere Türkiye'den satın alınan 400 bin koruyucu ekipmanı iade ediyor

İngiltere hükümeti, Türkiye'den satın aldığı ve Koronavirüs dönemi nedeniyle alınan ihracat kısıtlama kararı nedeniyle ulaşması zaman alan 400 bin kişisel koruyucu ekipmanın standartlara uymadığı gerekçesiyle iade etme kararı aldı.

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Britanya'nın Türkiye'den satın aldığı ve Koronavirüs dönemi nedeniyle alınan ihracat kısıtlama kararı nedeniyle ulaşması zaman alan 400 bin kişisel koruyucu ekipmanın standartlara uymadığı ortaya çıktı.

İngiltere hükümeti, Nisan ayında Türkiye'den alınan 400.000 adet koruyucu önlüğün güvenlik standartlarına uygun olmadığını ve bu nedenle önlüklerin kullanılamayacağını teyit etti.

84 tonluk ekipman alınmıştı

İngiltere, ülkedeki Covid-19 hastalarını tedavi eden sağlık personelinin ihtiyaç duyduğu kişisel koroyucu ekipmanı temin etmek için Nisan ayında Türkiye'den de alım gerçekleştirmişti.

Depoda bekletiliyor

Ancak Daily Telegraph gazetesinde çıkan bir haberde, Türkiye'den getirilen önlüklerin İngiltere'deki standartları karşılamadığı, söz konusu önlüklerin bir depoda bekletildiği belirtildi.

İngiltere hükümeti de önlüklerin kalite kontrol kriterlerini karşılayamadığını teyit etti.

Ücret iadesi talep edilecek mi?

Hükümetin önlükler için ödenen ücretin iadesini talep edip etmeyeceği ise bilinmiyor.

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