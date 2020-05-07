HABER /  DÜNYA
ADV Her şartta ayakta kal!
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

İngiltere’de 6 yaşındaki çocuk hamile annesinin hayatını kurtardı

Demirören Haber Ajansı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantina uygulanan İngiltere’de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi (sepsis) nedeniyle bayılan hamile annesinin hayatını teyzesini tabletinden arayarak kurtardı.

Abone ol

İngiltere’nin Staffordshire bölgesindeki Stoke-on-Trent kentinde yaşayan ve yaklaşık altı aylık hamile olan 31 yaşındaki Nicky Lewis, kan zehirlenmesi (sepsis) nedeniyle bayıldı.

Annesinin bayıldığı sırada evde olan 6 yaşındaki Max, odasında uyuyan annesini uyandırmak için yanına gitti. Ancak annesinin tepki vermemesi üzerine endişelenen çocuk, teyzesini tabletinden arayıp annesinin durumunu aktararak korktuğunu söyledi.

Teyzesi Sonia, hemen bir ambulans çağırdı ve kardeşinin evine doğru yola çıktı. Sağlık görevlilerinin eve girmesine yardımcı olmak için tabureye çıkan küçük Max, anahtarı kapıdan çıkardıktan sonra mektup kutusundan sağlık çalışanlarına verdi.

Son anda kurtuldu

Doktorlar hastaneye kaldırılan genç kadının oğlu Max’in hızlı hareket etmesi sonucu ölmekten son anda kurtulduğunu söyledi.

Nicky Lewis’nin 33 yaşındaki eşi Sam, "Özellikle şimdi geriye baktığımızda ve neler olabileceğini düşündüğümüzde Max'e yaptığı şey için her gün minnet duyuyoruz. Altı yaşındaki herhangi bir çocuk gibi çok arsız olsa bile kendimize sürekli hayatımızı kurtardığını hatırlatmalıyız. Böyle cesur ve zeki bir çocuğa sahip olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuzu düşünüyoruz" diye konuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Süper Lig'in başlamasına karşı çıkan kulüpler hangileri?
RTÜK'ten Canan Kaftancıoğlu'nun darbe imasına ağır ceza
Dolarda sert dalgalanmalar! 7 Mayıs Perşembe dolar en son ne kadar oldu
Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika açıklaması! Ödemeler başladı
Dolar neden yükseliyor sorusunun yanıtını ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin verdi.
Üvey baba dehşeti! Çocuğa işkence edip üzerinde sigara söndürmüş
ÖNCEKİ HABERLER
Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75 bine yaklaştı
Koronavirüs süreci aileler için fırsata dönüşebilir
İngiltere Türkiye'den satın alınan 400 bin koruyucu ekipmanı iade ediyor
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği'nden açıklama
Tilavet secdesi nedir telafet secdesi duası nasıl yapılır Diyanet
Yorumlar