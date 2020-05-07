HABER /  GÜNCEL
ADV Her şartta ayakta kal!
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu

ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir

Eski Başbakan ve eski ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, özel bir hastanede beyin ameliyatı geçirdi. Yılmaz'ın Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Abone ol

Mesut Yılmaz'ın beyin sapında tespit edilen bir tümör nedeniyle ameliyata alındığı belirtildi. Özel bir hastanede yapılan ameliyatla beyindeki tümörün başarılı bir şekilde alındı.

YILMAZ'IN AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ, SAĞLIĞI İYİ
Aile çevresinden aktarılan bilgiye göre Yılmaz'ın beyin sapında bir tümör saptandı. Yeditepe Üniversitesi'nde yapılan ameliyat ile tümör başarılı bir şekilde alındı. Yakınları, Yılmaz'ın sağlığının iyi olduğunu, tümörün temizlendiğini ve narkozun etkisinden çıktığını bildirdi.

Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. Geçen yıl 23 Ocak'ta yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu bu gafı da yaptı!
İçişleri Bakanlığı'ndan pazar yeri genelgesi!
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30 bin 615'e yükseldi
F.Bahçe'den ligin başlama tarihi için açıklama geldi
Türkiye'den İngiltere'ye giden ürünlerde sorun olmadığı teyit edildi
(7 Mayıs 2020) Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum
ÖNCEKİ HABERLER
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
F.Bahçe'de bir koronavirüs testi pozitif çıktı!
DSÖ'ye göre Afrika'da koronavirüs nedeniyle 1 yılda 190 bin kişi ölebilir
Özbekistan’da baraj duvarı çökünce yüzlerce ev sular altında kaldı
Polis maskesiz dolaşanlara ceza kesti
Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var İçişleri genelgesi 24 il listesi
Yorumlar