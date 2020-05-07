ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75 bine yaklaştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 483 artarak 74 bin 817’ye yükseldi.

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre; ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 904 artarak 1 milyon 263 bin 705'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 483 artarak 74 bin 817’ye yükseldi.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 8 milyonu aşarken, iyileşen hasta sayısı 213 bin 109 oldu.