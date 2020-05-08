HABER /  DÜNYA
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV Zekat ve Fitrenle Sen de Bir Kelebek Uçur

Kongo Cumhuriyeti’nde yıldırım faciası: 20 ölü

Anadolu Ajansı

Kongo Cumhuriyeti’nin başkenti Brazavil’in banliyösü Kintele’de yıldırım düşmesi sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Abone ol

Kintele Belediye Başkanı Stella Mensah Sassou Nguesso, yüksek gerilim hattına yıldırım düştüğünü ve oluşan yüksek voltajın 20 kişinin hayatına mal olduğunu açıkladı.

Nguesso çok sayıda kişinin de yaralandığını ve yaralıların bölgedeki Talangai Hastanesi’ne sevk edildiğini belirtti.

Bazı görgü tanıkları ise oluşan yüksek voltajın evlere ve sokaktaki su birikintilerine isabet ettiğini can kayıplarının buralarda yaşandığını ifade etti.


Tropikal iklim kuşağında yer alan Kongo Cumhuriyeti’nde yağış sezonunda sık sık yıldırım düşmesi nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitiriyor, birçok ev ve iş yeri zarar görüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs cinsel yolla da bulaşıyor! Çinli bilim insanlarının korkutan araştırması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Eminönü'nden fotoğraf göstererek uyardı! İyi değil
AK Parti baro ve odalarla ilgili çalışmalara başladı! İşte değişiklik maddeleri
İşte CHP'nin Selçuk Bayraktar oyunu
Türkiye'ye operasyon çekmeye kalkan küresel finans çetesinin hedefi ne?
F.Bahçe'den ligin başlama tarihi için açıklama geldi
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Esenler'de sahur vakti korkutan göçük
İran'ın başkenti Tahran'da 5,1 büyüklüğünde deprem!
Libya ordusu hava unsurları son 24 saatte Hafter mevzilerine 12 operasyon düzenledi
Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
Murat Övünç sevgilisi kimdir Kapalıçarşı'da Ermeni iş adamı çıktı!
Yorumlar