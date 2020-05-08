HABER /  DÜNYA
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV Zekat ve Fitrenle Sen de Bir Kelebek Uçur

Hırvatistan’da savunma bakanı istifa etti! Bakın sebebi neymiş

HIRVATİSTAN Savunma Bakanı Damir Krsticevic, ülkenin hava kuvvetlerinde görevli iki pilotun eğitim uçuşu sırasında hayatı kaybetmesinin ardından istifa ettiğini duyurdu.

Abone ol

Hırvatistan Hava Kuvvetleri’ne ait ZLIN tipi bir eğitim uçağının, Adriyatik Denizi kıyısındaki Zadar kenti yakınlarında düşmesi sonucu biri kıdemli pilot, diğeri öğrencisi olmak üzere iki asker ölmüştü.

Krsticevic, bugünkü basın toplantısında, “Askerleri kaybetmek, her bir savunma bakanı ve her bir subay için ağır bir duygu. Önemli olan titiz bir soruşturmanın gerçekleştirilmesi. Bugün istifa ediyorum” diyerek ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye genelinde 150 bin kişiye bağışıklık testi! Sonuçlar 15 gün sonra çıkıyor
Koronavirüs cinsel yolla da bulaşıyor! Çinli bilim insanlarının korkutan araştırması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Eminönü'nden fotoğraf göstererek uyardı! İyi değil
AK Parti baro ve odalarla ilgili çalışmalara başladı! İşte değişiklik maddeleri
İşte CHP'nin Selçuk Bayraktar oyunu
Türkiye'ye operasyon çekmeye kalkan küresel finans çetesinin hedefi ne?
ÖNCEKİ HABERLER
Kongo Cumhuriyeti’nde yıldırım düştü: 20 kişi öldü
Kongo Cumhuriyeti’nde yıldırım faciası: 20 ölü
İstanbul Esenler'de sahur vakti korkutan göçük
İran'ın başkenti Tahran'da 5,1 büyüklüğünde deprem!
Libya ordusu hava unsurları son 24 saatte Hafter mevzilerine 12 operasyon düzenledi
Muharrem ayı 2020 başlama tarihi ne zaman? Aşure günü ne zaman başlıyor?
Yorumlar