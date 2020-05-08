Hırvatistan’da savunma bakanı istifa etti! Bakın sebebi neymiş

HIRVATİSTAN Savunma Bakanı Damir Krsticevic, ülkenin hava kuvvetlerinde görevli iki pilotun eğitim uçuşu sırasında hayatı kaybetmesinin ardından istifa ettiğini duyurdu.

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Hırvatistan Hava Kuvvetleri’ne ait ZLIN tipi bir eğitim uçağının, Adriyatik Denizi kıyısındaki Zadar kenti yakınlarında düşmesi sonucu biri kıdemli pilot, diğeri öğrencisi olmak üzere iki asker ölmüştü.

Krsticevic, bugünkü basın toplantısında, “Askerleri kaybetmek, her bir savunma bakanı ve her bir subay için ağır bir duygu. Önemli olan titiz bir soruşturmanın gerçekleştirilmesi. Bugün istifa ediyorum” diyerek ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.