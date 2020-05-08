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Fahrettin Altun'dan İngiltere tepkisi! Türkiye karşıtı her habere...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin İngiltere'ye gönderdiği yardımların 'kullanılamaz halde olduğu' iddiasını içeren haberlerin bazı basın kuruluşları tarafından sevinçle rağbet görmesinin üzücü olduğunu belirtti. 

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye karşıtı her habere doğruluğunu ve güvenilirliğini hiç araştırmadan sahip çıkan bu zihniyet bizlere bağımsız, tarafsız, güvenilir ve sorumlu bir medyanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Birleşik Krallık'a yolladığı tıbbi yardım malzemeleri ile ilgili ortaya atılan asılsız ve hezeyan dolu iddiaların, her iki ülkenin resmi makamları tarafından yalanlandığını ve işin hakikatinin hemen ortaya konduğunu vurgulayan Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ancak ülkemizi karalama amaçlı bir kampanyanın ürünü olduğu aşikar olan bu tarz haberlerin, bazı kişiler ve medya kuruluşlarınca bu denli sevinçle rağbet görmesi üzücüdür. Gelgelelim hakikat tecelli etmekte, yalanı kendilerine rehber edinenlerin mumu her yatsıda sönmektedir. Medya eğer yalanın, batılın ve sansasyonun girdabına kapılıp da doğrunun, hakkın ve hakiki haberin peşinden gitmeyi bırakırsa orada demokrasi savunusundan değil, olsa olsa halk ve demokrasi düşmanlığından söz edilebilir. Yaşasın demokrasi, yaşasın hakikat"

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