HABER /  DÜNYA
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV Zekat ve Fitrenle Sen de Bir Kelebek Uçur

BM'den uyarı: Kovid-19 ayrım yapmamasına rağmen nefret söylemi tsunami gibi büyüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüsün ayrım yapmamasına rağmen, toplumlar arasında nefret söylemi ve yabancı düşmanlığını artırdığı uyarısı yaptı.

Abone ol

BM Genel Sekreteri Guterres, yayımladığı video mesajında, ''Kovid-19, kim olduğumuz, nerede yaşadığımız ya da neye inandığımıza bakmıyor ama nefret, yabancı düşmanlığı, günah keçisi yapma ve korku tellallığı, tsunami gibi yayılmaya devam ediyor'' ifadelerini kullandı.

Yabancı düşmanlığı

Koronavirüs nedeniyle online ortamlarda ve sokaklarda yabancı düşmanlığının, antisemitik komplo teorilerinin ve Müslümanlara karşı saldırıların arttığına dikkati çeken Guterres, göçmen ve mültecilere ise virüsün kaynağı gibi davranıldığını ve tedaviden mahrum bırakıldıklarını ifade etti. 

Nefret virüsü

Gazetecilerin, sağlık çalışanlarının ve insan hakları aktivistlerinin ise hedef gösterildiğini belirten Guterres, ''Nefret virüsüne karşı toplumlarımızın bağışıklığını güçlendirmeliyiz'' diye konuştu. 

Siyasetçilere ve liderlere  toplumlarının her kesimiyle dayanışma içinde olmaları çağrısında bulunan Guterres, sosyal medya şirketlerini ise ırkçı, kadın düşmanı ve diğer zararlı tüm içerikleri bu online platformlardan kaldırmaya davet etti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 3 milyon 822 bini aştı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye genelinde 150 bin kişiye bağışıklık testi! Sonuçlar 15 gün sonra çıkıyor
Koronavirüs cinsel yolla da bulaşıyor! Çinli bilim insanlarının korkutan araştırması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Eminönü'nden fotoğraf göstererek uyardı! İyi değil
AK Parti baro ve odalarla ilgili çalışmalara başladı! İşte değişiklik maddeleri
İşte CHP'nin Selçuk Bayraktar oyunu
Türkiye'ye operasyon çekmeye kalkan küresel finans çetesinin hedefi ne?
ÖNCEKİ HABERLER
Rıdvan Dilmen'den TFF'ye bombardıman: Rezalet
Hırvatistan’da savunma bakanı istifa etti! Bakın sebebi neymiş
Kongo Cumhuriyeti’nde yıldırım düştü: 20 kişi öldü
Kongo Cumhuriyeti’nde yıldırım faciası: 20 ölü
İstanbul Esenler'de sahur vakti korkutan göçük
8 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangisi yeni liste
Yorumlar 1 yorum