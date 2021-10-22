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Tunceli'de şehit Uzman Çavuş ihmal kurbanı mı? Başhekim görevden alındı

Tunceli'de şehit Uzman Çavuş ihmal kurbanı mı? Başhekim görevden alındı

TUNCELİ'de dün teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Çavuş Burak Tortumlu şehit oldu. Şehit askerin hastaneye ulaşmasında ihmali olduğu gerekçesiyle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimi görevden alındı.

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TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 Operasyonu'nda yaralanarak Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ancak tüm müdahalelere rağmen şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun, hastaneye ulaşmasında ihmali olduğu iddiası üzerine hastane başhekimi görevinden uzaklaştırıldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Tunceli Ovacık'ta operasyon sırasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş  Burak Tortumlu, askeri helikopter ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı

"Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Şehidimizin hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla açığa alınmış ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır."

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