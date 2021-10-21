Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, konuk olduğu Rusya ekibi Lokomotiv Moskova'yı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 yendi. Aslan, gol yemeden namağlup liderliğini sürdürürken puanını 7'ye çıkardı.

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanırken Aslan, ikinci yarıda oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar 7 puanla liderliğini sürdürdü. Günün diğer maçında sahasında Olimpik Marsilya ile 0-0 berabere kalan Lazio, 4 puanla ikinci sırada yer aldı. Olimpik Marsilya 3 puanla üçüncü basamakta bulunurken galibiyeti olmayan Lokomotiv Moskova ise 1 puanla son sırada kaldı.

Temsilcimiz gruptaki dördüncü maçını 4 Kasım Perşembe günü İstanbul'da Lokomotiv Moskova ile yapacak.

Maçtan önemli dakikalar

16. dakikada ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Kerk, Galatasaray kalecisi Muslera ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk eden Muslera'nın dokunduğu top Kerk'e çarparak yandan dışarı gitti.

38. dakikada Kerk'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Maradishvili'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

54. dakikada soldan kullanılan korner atışında ceza sahasında topla buluşan Nelsson'un vuruşunda kaleci Guilherme meşin yuvarlağı güçlükle üstten kornere çeldi.

55. dakikada bu kez Cicaldau'nun sağdan kullandığı korner atışında arka direkte Babel'in yaptığı kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

59. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında Mustafa Muhammed'in ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

81. dakikada Morutan'ın sağdan yerden ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Guilherme'den döndü.

82. dakikada temsilcimiz Galatasaray öne geçti. Morutan'ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu ceza sahasında kaleci Guilherme ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.

89. dakikada Diagne'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda kaleci Guilherme gole izin vermedi.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve Galatasaray müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Lokomotiv Moskova: 0 - 1 :Galatasaray

Stat: Lokomotiv

Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch (Avusturya)

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Tiknizyan, Pablo, Jedvaj, Rybus (Dk. 89 Zhivoglyadov), Maradishvili, Barinov, Beka Beka, Kerk, Zhemaletdinov, Smolov

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt (Dk. 90 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau (Dk. 90 Luyindama), Barış Alper Yılmaz (Dk. 67 Kerem Aktürkoğlu), Babel (Dk. 76 Morutan), Mustafa Muhammed (Dk. 76 Diagne)

Gol: Dk. 82 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 36 Babel, Dk. 43 Taylan Antalyalı, Dk. 73 Mustafa Muhammed, Dk. 90 Morutan (Galatasaray), Dk. 69 Barinov (Lokomotiv Moskov)