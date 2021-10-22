Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'yi gri listeye aldı! Bakanlık tepki gösterdi

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında gri listeyi güncelledi.

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Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü (FATF), bu hafta Paris'te düzenlenen Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararları açıkladı.

Türkiye gri listeye alındı

Buna göre Türkiye, Ürdün ve Mali kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda "eksiklikleri olduğu" gerekçesiyle "gri listeye" alındı. Yapılan incelemeler sonucu Botsvana ve Morityus ise listeden çıkarıldı.

Bakanlık'tan jet tepki

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin 'Mali Eylem Görev Gücü' (Financial Action Task Force – FATF) raporunda gri listeye alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force - FATF) suç gelirlerinin aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılımının finansmanı ile mücadele alanında uluslararası standartları koyan ve ülkelerin bu standartlara uyum durumlarını değerlendiren bir kuruluştur" denildi.

"Yükümlülüklerimiz yerine getirilmiştir"

Türkiye'nin, 39 üyesi bulunan FATF'nin 1991'den bu yana üyesi olduğu, uluslararası standartlara uyumlu olarak yapılan düzenlemeler çerçevesinde gerekli adımları attığı belirtilen açıklamada, "Ülkemiz, FATF tarafından hazırlanan rapor dikkate alınarak 27 Aralık 2020 tarihinde 'Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun'u çıkarmıştır. Böylece 2019 FATF Raporunda dile getirilen 4 hususta (Terörizmin Finansmanı ve Kitle İmha Silahları alanında hedeflenen finansal yaptırımlar, iç kontrol ve iştirakler ile yaptırımlar) önemli bir gelişme sağlamıştır. Pandemi sürecindeki tam kapanma tedbirlerine rağmen, Türkiye FATF standartlarına uyum için kayda değer bir gelişme gerçekleştirerek, mevzuat açısından üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiştir" denildi.

"BMGK'nın malvarlığı dondurma kararlarını kısa sürede uygulamaya konulmuştur"

Bu çerçevede Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi malvarlığı dondurma kararlarını 24 saatten kısa bir sürede uygulamaya koyduğu belirtilen açıklamada, "İç dondurma mekanizması tesis etmiş, yükümlü gruplarına risk bazlı denetim uygulamış, yükümlülüklere uyum rehberleri hazırlamış, tüzel kişiler için risk analizi çalışmasını tamamlamış, gerçek faydalanıcılık sicilini kurmuş, MASAK'ı yeniden yapılandırmış, kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçları için ihtisas mahkemeleri kurmuş, UYAP'taki adli istatistik modülünü daha etkin hale getirmiş ve suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında etkinliğin artırılmasına ilişkin Ulusal Strateji Belgesini yürürlüğe almıştır" ifadelerine yer verildi.

"Hak edilmeyen bir sonuç"

Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde ülkemizin FATF raporunda tespit edilen tüm eksikliklere temas eden gelişmeler kaydedilmiştir. Atılan bu adımlar, FATF değerlendirme sürecinde ilgili kurumlarımız tarafından bütün açıklığıyla ortaya konulmasına rağmen FATF tarafından yeterli görülmemiş ve ülkemiz gri listeye alınmıştır. Yapılan uyumluluk çalışmalarına rağmen ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içerisinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır" denildi