BIST 13.516
DOLAR 43,61
EURO 51,47
ALTIN 6.857,25
HABER /  GÜNCEL

Tunceli'de MLKP operasyonu: Örgüt çökertildi! 1 tutuklama

Tunceli'de MLKP operasyonu: Örgüt çökertildi! 1 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince MLKP terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüt üyesi olduğu belirlenen O.Ç. isimli şahıs yakalanarak tutuklandı.

Abone ol

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, terör örgütleri ve bu örgütlerin tüm faaliyetlerine karşı mücadelenin, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Tunceli'de MLKP terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince MLKP terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüt üyesi olduğu belirlenen O.Ç. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, şüpheli O.Ç.'nin örgüt içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri koordinasyonundan sorumlu olduğu, Tunceli'de gerçekleştirilen eylem ve etkinlikleri organize ettiği tespit edildi. Şahsın ayrıca terör örgütünün yayın organı olan gazetenin dağıtım ve satışını yaptığı, örgütün gündemine ilişkin basın açıklamaları ve yürüyüşleri organize ettiği, kırsal alanda etkisiz hale getirilen örgüt mensupları için anma etkinlikleri düzenlediği ve örgüt mensuplarına ait mezarların yapımı ile finansmanını sağladığı belirlendi.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Tunceli İl Temsilcisi olduğu öğrenilen O.Ç. hakkında daha önce "silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma", "terör örgütü propagandası yapmak", "suçu ve suçluyu övme" ile "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet" suçlarından toplam 9 ayrı adli işlem yapıldığı bildirildi. Operasyon kapsamında şüpheliye ait adres ve parti binasında yapılan aramalarda; çok sayıda toplatma kararı bulunan afiş, kitap, dergi, gazete, flama, yelek ve dijital materyalin yanı sıra üzerinde "tutsaklar için bağış kutusu" ibaresi bulunan 1 adet ahşap kutu ile 2 adet cezaevi mektubu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ç., "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütüne finansman sağlamak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, terör örgütleri ve bu örgütlerin tüm faaliyetlerine karşı mücadelenin, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ford Otosan'dan çevreci demir yolu projesi
Ford Otosan'dan çevreci demir yolu projesi
YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu
YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu
Almanya Başbakanı Merz, İran ile ilgili endişelerin "çok çok yüksek" olduğunu belirtti
Almanya Başbakanı Merz, İran ile ilgili endişelerin "çok çok yüksek" olduğunu belirtti
Kentsel dönüşüm için yeni dönem başladı
Kentsel dönüşüm için yeni dönem başladı
Togg’dan sanal medyadaki yeni model iddialarına cevap
Togg’dan sanal medyadaki yeni model iddialarına cevap
Erzincan'da 4,9 büyüklüğünde deprem!
Erzincan'da 4,9 büyüklüğünde deprem!
Kayserispor, Hollandalı futbolcu Joshua Brenet'i transfer etti
Kayserispor, Hollandalı futbolcu Joshua Brenet'i transfer etti
AB'nin yeni vize stratejisi Türk vatandaşlarını etkilemeyecek
AB'nin yeni vize stratejisi Türk vatandaşlarını etkilemeyecek
Yurt dışı alışverişinde gümrük muafiyetinde yeni dönem! Tamamen kaldırıldı
Yurt dışı alışverişinde gümrük muafiyetinde yeni dönem! Tamamen kaldırıldı
6 Şubat oturumu boş kaldı! Sadece 45 vekil katıldı
6 Şubat oturumu boş kaldı! Sadece 45 vekil katıldı
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Rus istihbaratının iki numarasına suikast girişimi
Rus istihbaratının iki numarasına suikast girişimi