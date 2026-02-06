BIST 13.516
HABER /  POLİTİKA

6 Şubat oturumu boş kaldı! Sadece 45 vekil katıldı

TBMM Genel Kurulu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3. yıldönümü dolayısıyla, özel gündemle toplandı. Toplamda 592 milletvekilinden sadece 45’i oturumda hazır bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde resmi rakamlara göre 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. TBMM Genel Kurulu, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin yıldönümünde özel bir oturum düzenledi.

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında düzenlenen oturuma, milletvekillerinin katılımının düşük kalması dikkatleri çekti. Gerçekleşen özel oturuma toplamda 592 milletvekilinden sadece 45’i katıldı.

Nefes'ten Merve Şişman'ın haberine göre 592 vekilin görev yaptığı TBMM’deki oturuma CHP’den 19, AK Parti’den 8, DEM Parti’den 8, MHP’den 4, Yeni Yol’dan 4 ve İyi Parti’den 2 vekil katıldı.

