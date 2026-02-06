Altın fiyatları baş döndürdü! Yükseliş olacak mı, dev yatırım bankasının olay tahmini ortaya çıktı

Altının onsu yüzde 0,6 artışla 4 bin 843 dolardan işlem görüyor.Kıymetli metaller, kripto paralar ve bölgesel hisse senetleri de dahil olmak üzere çoğu varlık sınıfında talebin azaldığı görülüyor. Bugün toparlanma görülmesine karşın altın haftalık değer kaybına hazırlanıyor.Öte yandan yaklaşan, Çin Yeni Yılında da altın ve gümüşe talebin artabileceği tahmin ediliyor.