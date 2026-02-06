Altın fiyatları baş döndürdü! Yükseliş olacak mı, dev yatırım bankasının olay tahmini ortaya çıktı
Geçen hafta 5.595 dolara kadar çıkan ons altın, 30 Ocak'ta ‘kar satışları’ nedeniyle başlayan sert düşüşünü bu hafta da sürdürdü. Yatırımcılar haftanın son işlem gününde altın fiyatlarını araştırıyor. Uluslararası yatırım bankası JPMorgan yıl sonu altın tahmini ile şaşırttı.
Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü 6 bin 737 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın 6 bin 790 lira seviyesinde bulunuyor.Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 195 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 122 liradan satılıyor.
Altının onsu yüzde 0,6 artışla 4 bin 843 dolardan işlem görüyor.Kıymetli metaller, kripto paralar ve bölgesel hisse senetleri de dahil olmak üzere çoğu varlık sınıfında talebin azaldığı görülüyor. Bugün toparlanma görülmesine karşın altın haftalık değer kaybına hazırlanıyor.Öte yandan yaklaşan, Çin Yeni Yılında da altın ve gümüşe talebin artabileceği tahmin ediliyor.
ALTIN İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN
JP Morgan altın fiyatlarına ilişkin orta vadeli iyimser beklentisini koruduğunu bildirdi. CNBC-e’ye göre banka, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğiliminin sürmesi ve yatırımcı talebinin güçlü kalmasıyla ons altının yıl sonuna kadar 6 bin 300 dolara yükselebileceğini tahmin etti.
Banka 2026’da merkez bankalarının toplam altın alımlarının 800 ton seviyesinde olmasını bekliyor.