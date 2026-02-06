BIST 13.516
DOLAR 43,61
EURO 51,47
ALTIN 6.857,25
HABER /  GÜNCEL

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 6 Şubat depremlerine ilişkin, "Asrın felaketinin üzerinden tam üç yıl geçti. Acımız ilk günkü gibi derin, birliğimiz ilk günkü gibi güçlü. O günden bugüne aziz milletimizle birlikte tek yürek olduk. Dayanışma ruhuyla bu büyük felaketin karşısında insanlığın, merhametin ve fedakarlığın en güçlü örneklerini sergiledik." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Memişoğlu NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Asrın felaketinin üzerinden tam üç yıl geçti. Acımız ilk günkü gibi derin, birliğimiz ilk günkü gibi güçlü. O günden bugüne aziz milletimizle birlikte tek yürek olduk. Dayanışma ruhuyla bu büyük felaketin karşısında insanlığın, merhametin ve fedakarlığın en güçlü örneklerini sergiledik. Bir yandan yaralarımızı sararken, diğer yandan azimle ve umutla şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalıştık. Bugün, asrın inşasını asrın birlikteliğiyle kararlılıkla sürdürüyoruz. 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan vatandaşlarımıza sabır diliyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten ve kazadan muhafaza eylesin."

ÖNCEKİ HABERLER
Rus istihbaratının iki numarasına suikast girişimi
Rus istihbaratının iki numarasına suikast girişimi
Cuma namazı kana bulandı! Pakistan'da büyük saldırı ölü sayısı çok yüksek
Cuma namazı kana bulandı! Pakistan'da büyük saldırı ölü sayısı çok yüksek
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı
Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız Bakan, Dışişleri Bakanlığına çağrılacak
Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız Bakan, Dışişleri Bakanlığına çağrılacak
İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhşa ilişkin soruşturma kapsamında 6 zanlı yakalandı
İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhşa ilişkin soruşturma kapsamında 6 zanlı yakalandı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü
Tribünden düşen Kocaelispor taraftarı hayatını kaybetti
Tribünden düşen Kocaelispor taraftarı hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım
Bursa'da lokantada komiserden hayat kurtaran müdahale
Bursa'da lokantada komiserden hayat kurtaran müdahale
Corendon Airlines, Brand & Sports Summit'e katıldı
Corendon Airlines, Brand & Sports Summit'e katıldı
AB’den çoklu kriz uyarısı: 72 saat evde kalmaya hazırlık çağrısı
AB’den çoklu kriz uyarısı: 72 saat evde kalmaya hazırlık çağrısı
Manisa'da sağanak! Gediz Nehri'ndeki köprüler kapatıldı
Manisa'da sağanak! Gediz Nehri'ndeki köprüler kapatıldı