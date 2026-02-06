Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 6 Şubat depremlerine ilişkin, "Asrın felaketinin üzerinden tam üç yıl geçti. Acımız ilk günkü gibi derin, birliğimiz ilk günkü gibi güçlü. O günden bugüne aziz milletimizle birlikte tek yürek olduk. Dayanışma ruhuyla bu büyük felaketin karşısında insanlığın, merhametin ve fedakarlığın en güçlü örneklerini sergiledik." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

