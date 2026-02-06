Bahçeli'den muhalefete deprem istismarı tepkisi: Kümes bile yapamayacak olanlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye'de “6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde konuştu. Bahçeli, "Haydi konuşsunlar ellerinde imkan olsa kümes bile yapamayacak olanlar 455 bin 357 bağımsız bölümün inşasını nasıl yok sayacaklar." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Tarih boyunca uğradığı sayısız felaketin içinden sivrilip çıkmayı, aynı zamanda cihanı aydınlatmayı başarmış Türk milletinin tökezlemesi ve manen yıkıma uğraması mümkün ve muhtemel değildir. 6 Şubat 2023 tarihli ikiz depremlerden sonra bu gerçek bütün boyutlarıyla bir kez daha yaşanmış ve teyit edilmiştir. 108 bin kilometreyi vurmuş bir deprem felaketine tek yürek halinde karşı konulmuştur. 14 milyon vatandaşımız depremden doğrudan ve dolaylı etkilenmiştir.

"DEVLET MİLLET DAYANIŞMASI GÖSTERDİK"

Bizi biz yapan bizim mübarek ve müthiş bir millet seviyesine çıkaran aynı şekilde tarihi müşahade ve mimari haline getiren mümin sıfatlar da burada aranmalıdır. Yerin altından veya yerin üstünden kaynaklansın hiçbir felaket hiçbir musibet Türk milletini yolundan tarihsel seyri seferinden geri çevirmiştir. Öncelikle bu hakikati kavramı ve bu hakikati kaynaşmak lazımdır. Türk milleti yıkıma uğramaz. Devlet- millet dayanışması gösterdik.

"MUHALEFET RANT KAZISI YAPTI"

Depremden hemen sonra devlet felaket bölgesinde görev almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın devreye girmesiyle asrın inşa seferberliği başlatılmıştır. Milletimizi dayanışma ve yardımlaşmanın emsalsiz örneğini göstermişti. Türkiye adeta ayağa kalkmış ayrıca pek çok dost ve kardeş ülke sivil toplum örgütü arama ve kurtarma çalışmalarına katılan çok sayıda gönüllü kuruluş felaket bölgesinde koşmuştur.

"FIRSAT DÜŞKÜNÜ KÖTÜ NİYETLİLER PUSUYA YATTI"

Dedikodu borsasında fitne hissesine yatırım yapan, henüz toprak altında feryatlar duyuluyorken devletin acze düştüğünü utanmadan sıkılmadan iddia eden fırsat düşkünü kötü niyetliler olmayan ganimeti yağlamak için pusuya yatsalar da maskeleri kısa sürede düşmüştür.

Bilinen bir gerçeği tekrar etmek gerekirse, depremin 15’inci gününde ilk konutların temeli atılmış, 45’inci gününde de ilk köy evleri Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki Belpınar ve Mesthüyük köylerinde teslim edilmiştir.

Muhalefet partileri deprem enkazı üzerinde siyasi rant kazıları yaparken taş ve moloz yığınlarının arasında ikbal ve çıkar arayışında meşgul olurken devlet millet tek nefes halinde da felakete karşı aynı yönde olmuştur. Cumhur İttifakıyız biz Türkiye sevdalısı tertemiz ahlaklı vatan ve millet mücahitleriyiz.

"KÜMES BİLE YAPAMAYACAK OLANLAR"

Yapamaz dedikleri her şey yapılmıştır. Başaramaz dedikleri ne varsa hayata geçirilmiştir. Hani nerede depreme dayanıklı konutlar diyerek ortalığı karıştırmaya çalışan siyasi güruh hem aldatmanın ipinden tutmuşlardır. Ne yaparlarsa boştur. Ne söylerlerse boşunadır. 455 bin 357 bağımsız bölüm inşa edilmiş mal sahibi vatandaşlarımız yuvalarına kavuşmuşlardır. Haydi konuşsunlar ellerinde imkan olsa kümes bile yapamayacak olanlar 455 bin 357 bağımsız bölümün inşasını nasıl yok sayacaklar.

"DEPREM BÖLGESİ KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞDU"

Biz Cumhur İttifakı’yız, biz Türkiye sevdalısı, tertemiz ahlaklı vatan ve millet müdafileriyiz. İşte Osmaniye her şeyin şahididir.

2 bin 500’ü köy evi olmak üzere inşa edilen 12 bin 557 konut Osmaniye’nin çok şükür çehresini değiştirmiş, gücüne güç eklemiş, acıları bir nebze de olsa dindirmiştir.

Bu gerçeği reddetmek akıl ve vicdan işi midir?Her şeye karşı olan muhalefetin esasen Türkiye’ye karşı olduğu da aleni değil midir? Hükümeti düşürmek için Türkiye’yi düşürmeye hazır olanların tuzak ve tertiplerine aldanacak ve buna kanacak hamiyet sahibi tek bir insanımız dahi yoktur.

“Asrın İnşa Seferberliği”ni karartmak için kırk dereden su getirenlere Hz.Mevlana’nın sözleriyle sesleniyorum:

Sözünüzü süzün de söyleyin, gönlü bulandırmasın.

Sözünüzü dizin de söyleyin, kulağa inci diye takılsın.

Sözünüzü yüze söyleyin, gıybet olup utandırmasın.

Yaralar sarıldı, deprem bölgesi küllerinden yeniden doğdu.