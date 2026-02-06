Şam ile Beyrut arasında mahkum iadesi anlaşması:

Suriye ve Lübnan, Lübnan cezaevlerinde uzun süredir tutuklu bulunan 300’den fazla Suriyeli mahkumun ülkelerine teslim edilmesini öngören bir anlaşmaya imza attı. Beyrut’ta imzalanan anlaşmanın yarından itibaren yürürlüğe gireceği açıklandı.

Abone ol

Suriye ile Lübnan arasında imzalanan anlaşma, Beyrut’taki Başbakanlık binasında düzenlenen törenle resmiyet kazandı. Anlaşma kapsamında, Lübnan cezaevlerinde 10 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan 300’den fazla Suriyeli mahkumun Şam yönetimine teslim edilmesi öngörülüyor.

“YARIN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR”

İmza töreninin ardından Lübnan Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri ile Suriye Adalet Bakanı Mazhar el-Veys ortak basın toplantısı düzenledi.

Mitri, anlaşmanın yarın itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirterek, Lübnan’da tutuklu bulunan 300’den fazla Suriyeli mahkumun iadesini kapsadığını söyledi. Anlaşmanın yaklaşık dört aydır süren görüşmelerin sonucu olduğunu ifade eden Mitri, bunun Lübnan’daki Suriyeli tutuklular dosyasının çözümüne yönelik ilk adım niteliği taşıdığını vurguladı.

Mitri, şu ifadeleri kullandı:

“Bu anlaşma, ortak bir çabanın ürünüdür ve Lübnan-Suriye ilişkilerinin karşılıklı güven ve saygı temelinde yürütüldüğünü gösteren ortak bir siyasi iradeyi yansıtmaktadır.”

Suriye Adalet Bakanı Mazhar el-Veys ise Lübnanlı yetkililere teşekkür ederek, tutuklular dosyasının çözümüne yönelik uzun süredir temaslar yürütüldüğünü belirtti. Konunun insani bir dosya olduğunu vurgulayan Veys, imzalanan anlaşmayı “adalet açısından önemli” olarak nitelendirdi.

Veys, anlaşmanın ilerleyen aşamalar için bir zemin oluşturduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Suriyeli tutuklular dosyası karmaşık bir yapıya sahip ve tek bir anlaşmayla çözülemez.”

Mevcut anlaşma kapsamına girmeyen tutukluların durumuna ilişkin çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Lübnan cezaevlerinde tutulan Suriyelilerin büyük bölümünü, 2011 sonrası iç savaş döneminde gözaltına alınan kişiler oluşturuyor. Bu kişilerin çoğunun dosyalarının hâlen sonuçlanmadığı belirtiliyor. Tutuklamaların genellikle, Esed rejimine karşı muhalif gruplara destek verildiği iddialarına dayandığı ifade ediliyor.