Cumhurbaşkanı Erdoğan: 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de “6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde konuştu. "86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk. Yasımızı tabii ki tutacağız, yola devam etmeyi de asla bırakmayacağız. Birbirimizin yaralarını sardık ve saracağız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhafelete sert sözler söyledi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de “6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde açıklamalar yaptı.

Asrın felaketinde ebediyete intikal eden vatandaşlara rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu depremlerin ekonomimize maliyeti 104 milyar doları buldu. Devlet olarak dakikalar içerisinde hareket ettik. 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk. Zaman yaralarımızın merhemidir. Ama bazı acıları dindirmeye zaman dahi yetmez. Yasımızı tabii ki tutacağız, yola devam etmeyi de asla bırakmayacağız. Birbirimizin yaralarını sardık ve saracağız." dedi.

"Bunların bitmez dediği evler burada"

Erdoğan deprem bölgesinde yapılan çalışmalardan bahsederken muhalefete sert sözler söyledi. Erdoğan, "Deprem turistlerinin atmadığı iftira kalmadı. Koro halinde devlet vatandaşını yalnız bıraktı dediler. Yardım çalışmaları oy rengine göre yapılıyor dediler. Evleri bitiremez dediler. İşte evler burada. Bunların bitmez dediği evler burada." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sevgili Osmaniyeliler, Sayın Devlet Bahçeli, siyasi partilerin değerli genel başkanları, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Osmaniye'mizin dört bir yanındaki kardeşime selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. 81 ilin tamamına gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm dostlarımıza en içten muhabbetlerimizi iletiyorum. Sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum.

"Asrın felaketinde ebediyete intikal eden vatandaşlarımıza rahmet niyaz ediyorum"

6 Şubat depremlerinin 3. seneyi devriyesinde sizlerle bir aradayız. Asrın felaketinde ebediyete intikal eden vatandaşlarımıza rahmet niyaz ediyorum. Sizleri şehitlerimiz için birer Fatiha okumaya davet ediyorum. Rabbim deprem şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Bizleri de tüm şehitlerimizle haşru cem eylesin. Tüm depremzedemize bugün bir kez daha sabrı cemil diliyorum.

Osmaniye'deki törene MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı.

"86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk"

6 Şubat 2023'te Cumhuriyet tarihimizin en yıkıcı felaketiyle sarsıldık. 120 bin km alana yayılan bu afetten doğrudan etkilendi. 53 bin 697 vatandaşımızı kara toprağın bağrına verdik. 107 bin 213 kardeşimiz yaralı olarak kurtuldu. 3,5 milyon insanımızı bölgeden tahliye etti. Bu depremlerin ekonomimize maliyeti 104 milyar doları buldu. Devlet olarak dakikalar içerisinde hareket ettik. 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk.

"Bazı acıları dindirmeye zaman dahi yetmez"

Bizler beşer olarak elbette geçmişe dönemez, kaybettiğimiz canları ne yazık ki geri getiremeyiz. Zaman yaralarımızın merhemidir. Ama bazı acıları dindirmeye zaman dahi yetmez. Nice hayatlar yarım kaldı. Tüm bunlar bir milletin yaşayacağı en zorlu sınavlardan biridir. Fakat biz metanet, sabır ve dirayet sahibi bir milletiz. Şu anda karşımda dirayet sahibi bir milleti görüyorum.

Ümitsiz olmayı yasaklayan bir inancın mensuplarıyız, biz Müslümanız. Yasımızı tabii ki tutacağız, yola devam etmeyi de asla bırakmayacağız. Birbirimizin yaralarını sardık ve saracağız.

Ana muhalefete tepki: Atmadıkları iftira kalmadı

Biz vatandaşlarımızın hayatını kurtarmaya çalışırken, ana muhalefetin başını çektiği bazı çevreler ise siyasi rant çevirmeye çalışıyordu. Deprem turistlerinin atmadığı iftira kalmadı. Koro halinde devlet vatandaşını yalnız bıraktı dediler. Yardım çalışmaları oy rengine göre yapılıyor dediler. Evleri bitiremez dediler. İşte evler burada. Bunların bitmez dediği evler burada. Ne bir işin ucundan tuttular ne yazık ki burada da partizancı davrandılar. Peki sonuçta ne oldu? Hepsinin hevesi kursaklarında kaldı. İktidarımızın ve ittifakımızın enkaz altında kalmasını bekleyenler büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

445 bin 357 bağımsız bölümü bitirdik

İktidar olarak sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Sadece 3 yılda şehirlerimizi imar ve ihya ettik. 445 bin 357 bağımsız bölümü bitirdik.

Şunu bir kez daha ifade etmek durumundayım; Anma yıldönümleri birilerine laf yetiştirme günleri değildir. Bugünler hem acımızı paylaşma hem kayıplarımızı özlemle yad etme hem de milletçe kenetlenmemizi güçlendirme dönemleridir.

Ne yazık ki ana muhalefetin başındaki zat ahlaka sığmayan çirkin bir üslupla bizi hedef alıyor. Boş atıp dolu tutturmanın derdinde. Oysa bir siyasetçi eserleriyle konuşur. Varsa bir eserin, icraatın, projen çıkar millete anlatırsın.

Eserin yoksa CHP Genel Başkanı gibi sadece polemik yaparsın, ona buna sataşarak günü kurtarmaya çalışırsın.

"Hatasını kabul etse..."

Hatasını kabul etse, belki biraz mahcup olsa, biraz kendini düzeltse biz de acemiliğine verir, bir yere kadar anlayışla karşılarız. Fakat bunda o erdem de yok. Madem bir işin ucundan tutmuyorsun, bari hizmet edene engel olma. Madem Türkiye’ye hiçbir faydan yok, bari faydası olana engel çıkarma. 3 yıl boyunca sürekli eleştirdiniz, sürekli çamur attınız, bari bugün 455 bin konutu teslim eden devletine bir teşekkür et. Kuru bir cümleyle de olsa takdir et.

"Gözü var görmüyor, kulağı var duymuyor, dili var hakkı konuşmuyor"

Gözü var görmüyor, kulağı var duymuyor, dili var hakkı konuşmuyor. Bu kifayetsizlere şunu hatırlatmak isterim; ters çevirmekle kuyudan minare olmaz, hakikat güneşi balçıkla sıvanmaz.

"Biz eserlerimizle konuşuyoruz"

İşte eserler ortada, konutlar ortada. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. 6 Şubat 2023’ten beri 11 ilimizi ayağa kaldırmak için nasıl çırpındığımızın en yakın şahidi işte bu meydandaki kardeşlerimdir. Afet bölgesindeki evlatlarımızın eğitimi, üzerinde durduğumuz konuların başında yer alıyor. Bölgedeki 119 bin 200 dersliğin 9 bin 800'ü kullanılamaz duruma gelmişti. 14 bin 310 derslik inşa ettik. 2 bin 965 dersliğin güçlendirme çalışmalarını bitirdik.

Toplam derslik sayımızı 126 bin 675'e çıkardık. Deprem illerimizdeki gençlerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere 14 bin 400 yatak kapasiteli 15 adet yeni yurt projesi yürütüyoruz. Sağlık altyapısında meydana gelen hasarın telafisi için 123 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Toplamda 5 bin 864 yatak kapasiteli 36 devlet hastanesini bitirdik. İbadethanelerimizi ihya ettik. Kütüphanelerimizi ayağa kaldırdık. Kültür varlıklarımızı, tarihi yapılarımızı ve müzelerimizi onardık. Adalet ve emniyet hizmetlerinin hiçbir aksaklığa mahal verilmeden devam ettirilmesi için gerekli tüm adımları attık.

Deprem bölgemizde 203 bin metrekare büyüklüğünde 3 adalet binası ve 1 ceza infaz kurumu inşa ederek hizmete açtık. Toplam 224 bin metrekarelik 9 adalet binası ile 1 ceza infaz kurumunun yapımını da yakında tamamlıyoruz. 60 emniyet binamızın inşa ve onarımı ile jandarmamıza ait 29 hizmet binasının yapımını ve 143 binanın güçlendirme işlemlerini tamamladık. 10 adet hizmet binamızın yapımı ise sürüyor. Depremden etkilenen 11 ilimizdeki huzurevleri, çocukevleri ve sosyal hizmet merkezleri gibi hizmet binalarımızı da yeniden ihya ettik. Esnafımızın, sanayicimizin, çiftçimizin, üreticimizin hep yanında olduk. Mücbir sebep hallerini 2025 yılının sonuna kadar uzattık. Prim borçlarını erteledik ve bu borçların 31 Mart 2026'ya kadar yapılandırılmasının önünü açtık. Yerel yönetimlere ciddi miktarda nakdi yatırımlarda bulunduk.

Bugün konut, köy evi ve iş yeri olmak üzere inşası tamamlanan 12 bin 557 bağımsız bölümün resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca 67 bin 813 metrekare büyüklüğündeki Millet Bahçemiz ile diğer yatırımlarımızı resmen sizlerin hizmetine veriyoruz.

Toplam yatırım tutarı 74 milyar 961 milyon lira olan 116 kalem yatırımın şehrimize ve siz Osmaniyeli kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum.

Bunların Osmaniye’mize kazandırılmasında emeği geçen herkesi, tüm kurumlarımızı, bakanlıklarımızı canı gönülden tebrik ediyorum.

Sizlere şunun da müjdesini vermek istiyorum: 'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla başlattığımız 500 bin sosyal konut projesinde Osmaniye’mize 2 bin 990 konut tahsis ettik.

Deprem konutlarımız gibi sosyal konutlarımızı da söz verdiğimiz vakitte inşallah sizlere teslim edeceğiz.

Bu düşüncelerle asrın felaketinde ebediyete uğurladığımız tüm kardeşlerime bir kez daha Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Anma programımızı teşrif eden her bir kardeşime, başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere diğer genel başkanlarımıza da, tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum."