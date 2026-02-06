BIST 13.453
DOLAR 43,61
EURO 51,57
ALTIN 6.908,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Denizli'de fabrikada ölüm! 28 yaşındaki işçi oracıkta can verdi

Denizli'de fabrikada ölüm! 28 yaşındaki işçi oracıkta can verdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çalıştığı fabrikada hızar makinesinden kopan odun parçası başına çarpan işçi hayatını kaybetti.

Abone ol

Hacıeyüplü Mahallesi'nde faaliyet gösteren makara fabrikasında çalışan Zihni Altun (28), hızar makinesinden kopan odun parçasının kafasına çarpması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Altun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı okul okul dolaştı gençleri böyle uyardı
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı okul okul dolaştı gençleri böyle uyardı
Tunceli'de MLKP operasyonu: Örgüt çökertildi! 1 tutuklama
Tunceli'de MLKP operasyonu: Örgüt çökertildi! 1 tutuklama
Ford Otosan'dan çevreci demir yolu projesi
Ford Otosan'dan çevreci demir yolu projesi
YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu
YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu
Almanya Başbakanı Merz, İran ile ilgili endişelerin "çok çok yüksek" olduğunu belirtti
Almanya Başbakanı Merz, İran ile ilgili endişelerin "çok çok yüksek" olduğunu belirtti
Kentsel dönüşüm için yeni dönem başladı
Kentsel dönüşüm için yeni dönem başladı
Togg’dan sanal medyadaki yeni model iddialarına cevap
Togg’dan sanal medyadaki yeni model iddialarına cevap
Kayserispor, Hollandalı futbolcu Joshua Brenet'i transfer etti
Kayserispor, Hollandalı futbolcu Joshua Brenet'i transfer etti
AB'nin yeni vize stratejisi Türk vatandaşlarını etkilemeyecek
AB'nin yeni vize stratejisi Türk vatandaşlarını etkilemeyecek
Yurt dışı alışverişinde gümrük muafiyetinde yeni dönem! Tamamen kaldırıldı
Yurt dışı alışverişinde gümrük muafiyetinde yeni dönem! Tamamen kaldırıldı
6 Şubat oturumu boş kaldı! Sadece 45 vekil katıldı
6 Şubat oturumu boş kaldı! Sadece 45 vekil katıldı
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım