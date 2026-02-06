TCMB’den enflasyon raporu öncesi yeni uygulama

Merkez Bankası, 12 Şubat’ta yapılacak yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısı öncesinde iletişim stratejisinde önemli bir yeniliğe gitti. Banka, toplantıya katılacak ekonomist ve piyasa oyuncularının tahminlerini dijital bir anketle toplamaya başlayarak "beklenti yönetimi"nde daha şeffaf bir model benimsedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, para politikasının en kritik iletişim araçlarından biri olan Enflasyon Raporu sunumlarını "interaktif" bir boyuta taşıyor. 12 Şubat’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek olan "Enflasyon Raporu 2026-I" toplantısı öncesinde hayata geçirilen yeni uygulama ile katılımcılar, sadece dinleyici olmayıp kendi öngörülerini de kurumsal sisteme aktarabilecek.

KAYIT SİSTEMİNE "TAHMİN" ENTEGRASYONU

Dünya Gazetesi'nin haberine göre yeni uygulama kapsamında, toplantıya fiziksel katılım sağlayacak olan davetliler, TCMB’nin kayıt sistemi üzerinden koltuk seçimlerini tamamladıktan sonra özel bir ankete yönlendiriliyor. Dört kritik sorudan oluşan bu anketle Merkez Bankası, sunum kürsüsüne çıkmadan önce piyasanın nabzını dijital ortamda ölçmüş olacak.

Uygulamanın dikkat çeken özelliklerinden biri de esnekliği; katılımcılar, son başvuru tarihine kadar verdikleri yanıtları piyasadaki anlık değişimlere göre güncelleme imkanına sahip olacaklar.

İŞTE KATILIMCILARA YÖNELTİLEN 4 KRİTİK SORU

Merkez Bankası'nın anketinde katılımcılara sorduğu sorular ise şöyle:

1. 2026 yıl sonu için TCMB’nin enflasyon tahmini sizce yüzde kaç olacaktır?

2. 2026 yıl sonu için TCMB’nin ara hedefi sizce yüzde kaç olacaktır?

3. 2026 yıl sonu için sizin enflasyon beklentiniz nedir?