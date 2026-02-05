Murat Kurum'dan Özgür Özel'e yanıt: "Bu kadar cahil olunmaz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yılında tv100'de Özel Röportaj'ın konuğu oldu. Murat Kurum, CHP lideri Özel'in "Bakanın talimatıyla millete boş senet imzalatıyorlar, boş seneti tefeciler imzalatır" sözlerine yanıt verdi.

Abone ol

Mesut Yar sordu, Murat Kurum, depremin 3'üncü yılında deprem bölgesindeki dev seferberliğe ve yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler paylaştı, merak edilen soruları yanıtladı.

"DEPREMİN ETKİSİNİN NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU ZAMAN GEÇTİKÇE GÖRDÜK"

İşte Murat Kurum'un açıklamalarından önemli satır başları:

6 Şubat sabahı tüm Türkiye çok acı bir güne uyandı. İlk saatler itibarıyla felaketin boyutunu ölçebilmek mümkün değildi. Zaman geçtikte depremin etkisinin ne kadar büyük olduğunu gördük. 11 ilimiz... 14 milyon insanımızı doğrudan etkiledi. Bu tarihin en büyük depremlerinden biriydi. Tekrar başımız sağ olsun diyorum.

"3 BİN 481 ŞANTİYEDE GECE GÜNDÜZ TÜM ARKADAŞLARIMIZLA BERABER ÇALIŞTIK"

11 ilde bu kadar insanımızın etkilendiği bir depremde bugün yaptığımız işleri yapabilmek, onların ihtiyaçlarını giderebilmek için çalışabilmek bizim için bir şeref. Bunu ömür boyu kalbimizde taşıyacağız. Kentlerimizde milyonlarca kardeşimiz bizim artık ailemiz oldu. Bana ne zaman ihtiyaç duydularsa burada bölgede olmaya çalıştım. 3 bin 481 şantiyede gece gündüz tüm arkadaşlarımızla beraber bir mücadele ortaya koyduk.

"DEPREM BÖLGESİ BİZE MİLLETİMİZİN EMANETİ"

En gelişmiş ülkelere bakınca çok ciddi doğal afetlerin yaşandığını ve bu afetlerden sonra milletini sigorta şirketlerinin insaflarına bıraktıklarını görüyoruz. Biz milletimizle omuz omuza verdik ve 11 ilde 455 bin konut inşa ettik. Buna sadece sayı olarak bakmadık. Bu coğrafya bize milletimizin emaneti. Biz de o emanete sahip çıktık.

"DEPREM BÖLGESİNE SURİYELİLERİ YERLEŞTİRECEK DEDİLER"

Bu bölgelere Suriyelileri getirecekler, dediler. Deprem bölgesini deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla beraber inşa edeceğiz, dedik ve öyle de yaptık. Yayını yaptığımız yer Kapalıçarşı. Burası Kahramanmaraş'ın merkezi. Vatandaşlarımızın burada anıları var ve bizler buraya sahip çıktık. Bilim insanlarımızla beraber buranın tekrar inşasını gerçekleştirdik ve bir restorasyon çalışması yaptık.

"11 İLDE 11 BİN KİLOMETRE ALTYAPI YAPTIK"

Biz yerin üstünde gözüken kadar yerin altında iş yaptık. Şehirlerimizin alt yapılarından bahsediyorum. 11 ilde 11 bin kilometre altyapı yaptık. Zemini iyileştirdik. Buralar enkaz halindeydi. 7-8 ay yaklaşık bu enkazın kaldırılması süre aldı. Şehirlerimiz çok daha yaşanabilir, sürdürülebilir olsun istedik. Bu bakışla bir planlama ortaya koyduk ve her kentin kültürünü tarihini buna dahil ettik. Bilim insanlarıyla yeni çalışmalar için en doğru alanları belirledik. Üretimi, ihracatı, istihdamı her bir detayı düşündük.

"YIKILAN BİNALARIN YÜZDE 98'İ 2000 ÖNCESİ YAPILARDI"

Depremin sebeplerini de bir yandan araştırdık. Yıkılan binalara bakınca yüzde 98’i 2000 öncesi yapıları. Yani yapı denetim hizmeti almamış yapılar bunlar. Bu yapılara bakınca zemin kalitesinin düşük olduğunu, sıvılaşma riskinin yüksek olduğunu, proje hatalarının olduğunu görüyoruz. Bu hataları görerek yeni konutların inşasını sağladık. Yeni inşalar için fay hatlarının yerlerini bir bir tespit ettik. Mikrobölgelemeden ayrıntılı etütlere kadar her çalışmayı yaptık. O yerlerde nasıl bir çalışma yapılması gerekiyorsa süreci yönetmeye gayret ettik.Gece gündüz 200 bin mimar, mühendis işçi kardeşim çalıştı buralarda. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu kadar kısa zamanda 455 bin konutu bitirebilmek kolay değildi.

"BİZ KİMSEYİ AYIRT ETMEDEN ÇALIŞIRKEN SADECE ELEŞTİRENLER OLDU"

Biz hiçbir vatandaşımızı ayırt etmeksizin aynı hizmeti götürmeye çalıştık. Tüm partileri, belediye başkanlarını, yetkilileri dinledik. Hakkı teslim eden milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız da oldu. Bununla beraber ne yaparsanız yapın beğenmeyen bir zihniyet de söz konusuydu. Biz yine de işimize odaklandık. 27 Aralık’taki törende de tüm hak sahibi vatandaşlarımızın konutlarını teslim ettik. O gün herkes mutluydu. Bir taraftan o acıları insanlarımız tabi ki yaşıyor ama aldığı anahtarıyla mutlu olan, çocuklarımızın yeniden sokaklarda kahkahalarının duyulacağı, güvenli konutlarını teslim etmiş olduk. Bunları biz yaparken maalesef ana muhalefet partisi bunları görmeyi bırakın, bize teşekkür eden milletvekillerini, belediye başkanlarını azarladılar. 3 yıldır buraya uğramayan, buraya bir çivi bile çakmayan muhalefet belediyeleri sadece eleştirdiler. Seçim meydanlarında bedava konut sözü verdiler, gelinen süreçte milletimiz yine Cumhurbaşkanımıza güvendi, inandı ve ona destek oldu.

ÖZEL’İN 'BOŞ SENET İMZALATTILAR’ İDDİASINA YANIT

Özgür Özel sadece bir senaryo üzerinden kendine verilen bir metinle oynamaya çalışıyor. 3 yıldır siz buraya bir emek vermemişsiniz, devlet gelmiş konutları teslim etmiş. Kendi yapmadıklarını örtmek için 3 yıl sonra deprem bölgesi akıllarına gelmiş. Bu kadar cahil olunmaz. Biz çek/senet işlerinden anlamayız. Onlar daha iyi bilir.

Millete teslim edeceğiz deyip etmedikleri konutları bitirsinler. Ankara’da Mamak’ta vatandaşımızın beklediği konutları bitirip sonra bize soru sorsunlar."

Biz 24 yıldır iktidarda birçok afet yaşadık. Seller yaşadık, yangınlar yaşadık, afetler yaşadık. Şimdi orada gittik söz verdik milletimize teslim ettik. 2011 Van depremi, vatandaşımız 345 lira sabit faizsiz bir şekilde ödüyor. Senet imzalayacaklar, faiz alacaklar, enflasyon farkını ekleyecekler gibi milletimizi aldatmaya çalışıyorlar ya bakalım.

Şimdi Elâzığ depremi vatandaşımız aylık bin 350 TL taksit ödüyor yapılan yeni ev için. 2020 Malatya depremi için vatandaşımız 3 bin 500 TL taksit ödüyor sabit faizsiz ve 18 yıl sabit şekilde.

"İZMİR DEPREMİNDE İZMİRLİLER KONUTLARA 1.600 LİRA ÖDÜYOR"

Giresun sel felaketinde vatandaşımız bin 460 TL ödüyor. Daha yakın zamanda yaşadığımız afetler. İzmir depremi, bin 620 TL taksitle vatandaşımız burada devletimizin yapmış olduğu afet konutlarını ödüyor.

"YÜZDE 50 İNDİRİM YAPACAĞIZ"

Şimdi biz burada geçmişte ne yaptıysak onu yapacağız. Faiz almayacağız, arsa ve alt yapı bedeli almayacağız, inşaat bedelinde yüzde 50 indirim yapacağız diyoruz.

“CUMHURBAŞKANIMIZ YAKINDA AÇIKLAYACAK”

Ve yüzde 50 indirimde de 2 yıl ödemesiz 18 yıl faizsiz şekilde vatandaşımız ödeyecek. İnşallah çok yakında da Cumhurbaşkanımız bunu milletimizle paylaşacak. Geçmişte de bunu yapmışız zaten.

ÖZGÜR ÖZEL'İN DEPREM BÖLGESİNDE KİRALAR 15 BİN TL İDDİALARINA YANIT

Deprem bölgesinde ev kiralarının 15 bin TL olduğunu söyleyen Özgür Özel’e, Bakan Murat Kurum emlak sitelerindeki ilanları göstererek yanıt verdi:

455 bin konutumuzun teslimini yaptık ama gölge başkan Özgür Özel deprem bölgesindeki konutların fiyatları üzerinden farklı rakamlar söylüyor. Ben araştırma yaptım. Deprem bölgesinde 7-8-10 bin TL’ye konutlar var. Hatta bakın Osmaniye’de 7 bin TL’ye TOKİ ile yaptığımız konutu vatandaşımız kiraya veriyor. Özgür Özel’in yaptığı hep yalan hep iftira.