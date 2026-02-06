Yurt dışı alışverişinde gümrük muafiyetinde yeni dönem! Tamamen kaldırıldı

Bugün itibarıyla yurt dışından posta veya kargo yoluyla yapılan bireysel alışverişlerde 30 Euro’ya kadar uygulanan gümrük muafiyeti tamamen kaldırıldı. Artık değer ne olursa olsun tüm paketler gümrük vergisi, KDV ve gerekli hallerde ÖTV’ye tabi tutulacak. Bu karar, yerli üretimi koruma ve kayıt dışı ticareti engelleme amacıyla alınmıştı. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak’ın 30 Ocak 2026’da imzaladığı genelgeyle, 30 Euro’yu aşmayan ve MODEL muafiyet kodu taşıyan ürünlere özel bir düzenleme getirildi.

Belirli şartları sağlayan ithalatlar artık Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi ile yapılabilecek. Bu uygulama, özellikle ticari olmayan numuneler ve Ar-Ge/ eğitim amaçlı ithalatlar için mağduriyetleri önlemeyi hedefliyor.

AR-GE, ÜNİVERSİTE VE ÖĞRENCİLERE ÖZEL MUAFİYET YOLU AÇILDI

Yeni düzenleme kapsamında üniversiteler, öğrenciler, Ar-Ge personeli ve proje görevlileri için önemli bir kolaylık sağlandı. PCB (baskı devre kartı), çip, sensör, modül gibi elektronik bileşenler; tekstil numuneleri (kumaş, düğme, fermuar), deri/ayakkabı aksesuarları (taban, bağcık, toka), deri/kürk parçaları gibi ürünler, her biri 30 Euro’yu geçmemek kaydıyla ithal edilebilecek.

Ancak bir ayda en fazla 5 adet ürün getirilebilecek. Bu eşyaların proje kapsamında kullanılacağı, üniversite veya ilgili kurumdan alınacak belgeyle ispatlanması zorunlu hale getirildi. TC Kimlik Numarası ve proje/görev belgesi ibrazı şart koşuldu.

İHRACATÇILARA BÜYÜK TEŞVİK: LİMİTLER İKİ KATINA ÇIKTI

Düzenlemenin en olumlu yanı ihracatçılara sağlanan destek oldu. Basitleştirilmiş Gümrük Beyanı ile yapılan ihracatta ağırlık limiti 300 kilogramdan 600 kilograma, değer limiti ise 15 bin Euro’dan 30 bin Euro’ya yükseltildi. Bu değişiklik, küçük ve orta ölçekli ihracatçıların uluslararası pazarlara daha rahat erişmesini sağlayacak.

Gümrük Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikle, belirli kriterleri karşılayan firmalar basitleştirilmiş usulde gümrük beyannamesi talep edebilecek. Bu statüye sahip olmak için son iki yılda en az 5 milyon dolar fiili ihracat yapmış olmak, ithalat+ihracat toplamının 20 milyon doları aşması veya ortalama en az 100 işçi istihdam etmek gibi şartlardan birini sağlamak gerekiyor.

Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, Ar-Ge merkezi belgeli firmalar ve hava taşımacılığı bakım-onarım şirketleri bu şartlardan muaf tutuldu.