Thodex davasında yeni gelişme: Özer kardeşler ev hapsiyle tahliye edildi

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in kardeşleri Güven ve Serap Özer hakkında mahkeme, “ev hapsi” tedbiriyle tahliye kararı verdi. İki sanık, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmada eksikliklerin giderilmesi amacıyla bir sonraki duruşmayı 17 Haziran’a erteledi. Savcı, sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini talep etmişti; ancak mahkeme heyeti ev hapsi uygulanmasına hükmetti.

FARUK FATİH ÖZER’İN YARGI SÜRECİ

Diken’de yer alan habere gör, Thodex’in kurucusu Özer, Arnavutluk’ta yakalanarak Ağustos 2022’de Türkiye’ye getirildi. Özer, “örgüt kurma ve yönetme”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “mal varlığını aklama” suçlarından toplam 11 bin 190 yıl altı ay hapis cezası aldı.

ÖZER KARDEŞLERİN CEZA SÜRECİ

Güven ve Serap Özer ise “örgüt kurma ve yönetme”, “bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık” gibi suçlardan 11 bin 196 yıl 10 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Dosya istinafa taşınmış ve yerel mahkemenin hükmü bozulmuştu.

TUTUKLULUĞUN ARDINDAN GELEN TAHLİYE

Faruk Fatih Özer’in 1 Kasım 2025’te Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde hayatını kaybetmesinin ardından dava süreci devam etti. Özer’in kardeşlerinin ev hapsiyle tahliyesi, yargılamadaki en güncel gelişme olarak kayıtlara geçti.

