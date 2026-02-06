İntihar sanıldı! Babasını öldüren kız cenazede kuzenine itiraf edince ortaya çıktı

İSTANBUL'da "intihar" ihbarıyla başlatılan soruşturma, 16 yaşındaki E.D.'nin babasını öldürdüğünü kuzenine itiraf etmesiyle cinayet dosyasına dönüştü. E.D. ifadesinde yaklaşık bir yıldır babası Murat Dilsiz tarafından istismara uğradığını ve kardeşleriyle tehdit edildiği için susmak zorunda kaldığını öne sürdü. Anne ve abla Ağır Ceza Mahkemesi'ne, E.D. ise Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

İSTANBUL'daki cinayet 9 Aralık 2024 tarihinde Güngören Sanayi Mahallesi'nde 5 katlı binanın 2'nci katındaki dairede meydana gelmişti. Polisi arayan Eylem Dilsiz, eşinin intihar ettiğini söylemiş ve olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ekipler, başından silahla vurulmuş halde yerde yatan Murat Dilsiz'in hayatını kaybettiğini tespit etmiş ve incelemede Dilsiz'in yanında silah da bulunmuştu.

Cenazede kuzenine itiraf etti

Habertürk'te yer alan habere göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmanın yönü, cenaze için gidilen Diyarbakır'da değişti. Murat Dilsiz'in o dönem 13 yaşında olan kızı E.D. (16), kuzeni Büşra Dilsiz'e babasını kendisinin vurduğunu itiraf etti. E.D.'nin anlattıkları üzerine savcılığa başvuran kuzenin ihbarıyla soruşturma derinleştirildi. Olayla ilgili anne Eylem Dilsiz ve abla Rojin Dilsiz gözaltına alınırken, savcılık iki ayrı iddianame hazırladı.

Eldiven takıp silahla vurdum

Olay günü de evde tartışma yaşandığını belirten E.D., daha fazla dayanamayacağını düşünerek kanepenin altındaki silahı aldığını ve babasına ateş ettiğini söyledi. Parmak izi bırakmamak için eldiven kullandığını, ardından eldivenleri tuvalet penceresinden apartman boşluğuna attığını ifade etti. Babasını vurduktan sonra annesi ve kardeşlerinin odasına giderek yattığını, silah sesiyle kimsenin uyanmadığını belirten E.D, sabah kardeşleri okula gittikten sonra annesinin babasını gördüğünü, bunun üzerine annesine gerçeği anlattığını dile getirdi. Polis çağrıldığında ise babasını kendisinin vurduğunu söylemediğini belirten E.D., kimsenin kendisini bu eyleme yönlendirmediğini beyan ederek suçlamayı kabul etti.

Babası 1 yıldır istismarda...

İlk ifadesinde şiddet gördüğünü söyleyen genç kız, ikinci ifadesinde olayın gerçeğini anlattı. İddianamede E.D.'nin, 29 Nisan 2025 tarihinde alınan ikinci ifadesinde, yaklaşık bir yıldır babası tarafından istismara uğradığını, bunu birine anlatması halinde kardeşleriyle tehdit edildiğini öne sürdü.

Anne : Ben yaptırmadım duymadım

Eylem Dilsiz ifadesinde, sabah kızı tarafından uyandırıldığını, eşini başından vurulmuş halde gördüğünü, gece silah sesi duymadığını söyledi. Olayı intihar olarak değerlendirdiğini belirten anne Dilsiz, kızına silah vermediğini ve onu yönlendirmediğini savundu. Şüpheli olarak dosyada yer alan abla Rojin Dilsiz ise sabah saatlerinde uyandığını, babasını kanlar içinde gördüğünü, bağırması üzerine kardeşinin polisi aradığını anlattı.

Olayın, gece vakti hep birlikte ikamet ettikleri evde gerçekleşmiş olduğu halde aynı evin içinde bulunan annesi Eylem ve ablası Rojin'in silah sesini duymamasının mümkün olmadığı, E.D.'nin olayın hemen ardından annesinin yanına gittiğinde babasını vurduğunu söylemesi ve Eylem'in odaya gidip maktulün vurulduğunu gördüğü halde 112'yi aramayarak sabah olmasını beklemesini iştirak halinde değerlendirdi.

3 İSME DE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İddianamede, E.D., Eylem Dilsiz ve Rojin Dilsiz hakkında 'Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Ruhsatsız silah' suçundan 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi.