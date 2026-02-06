Erzincan'da 4,9 büyüklüğünde deprem! Naci Görür: 'deprem bekliyoruz'

ERZİNCAN'da saat 14.16'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4,52 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem Sivas, Tunceli ve çevre illerde de hissedildi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ilk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı olmadığını açıkladı. Ünlü deprem uzmanı Profesör Naci Görür bu depremin ne manaya geldiğini açıkladı. Naci Görür, "kritik noktada deprem bekliyoruz' diyerek endişe yarattı.

Abone ol

ERZİNCAN Kemah ilçesinde saat 14.16'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kemah ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 4,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise Kemah merkezli depremin büyüklüğünü 5, derinliğini ise 3.1 olarak duyurdu.

Kısa süreli panik yaratan deprem Sivas, Tunceli ve çevre illerde de hissedildi.

Vali Aydoğdu ve AFAD'dan açıklama

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, herhangi bir ihbarda bulunulmadığını belirtirken, taramaların devam ettiğini belirtti. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yok.

Naci Görür: Deprem kritik yerde

Depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının meydana geldiği bölgeye dikkat çekti. Görür, "Deprem kritik yerde" ifadelerini kullanarak şu bilgiyi paylaştı: