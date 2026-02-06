BIST 13.447
DOLAR 43,61
EURO 51,56
ALTIN 6.909,21
HABER /  GÜNCEL

Erzincan'da 4,9 büyüklüğünde deprem! Naci Görür: 'deprem bekliyoruz'

Erzincan'da 4,9 büyüklüğünde deprem! Naci Görür: 'deprem bekliyoruz'

ERZİNCAN'da saat 14.16'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4,52 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem Sivas, Tunceli ve çevre illerde de hissedildi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ilk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı olmadığını açıkladı. Ünlü deprem uzmanı Profesör Naci Görür bu depremin ne manaya geldiğini açıkladı. Naci Görür, "kritik noktada deprem bekliyoruz' diyerek endişe yarattı.

Abone ol

ERZİNCAN Kemah ilçesinde saat 14.16'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kemah ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 4,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise Kemah merkezli depremin büyüklüğünü 5, derinliğini ise 3.1 olarak duyurdu.

Kısa süreli panik yaratan deprem Sivas, Tunceli ve çevre illerde de hissedildi. 

Vali Aydoğdu ve AFAD'dan açıklama

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, herhangi bir ihbarda bulunulmadığını belirtirken, taramaların devam ettiğini belirtti. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı yok.

Naci Görür: Deprem kritik yerde
Depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının meydana geldiği bölgeye dikkat çekti. Görür, "Deprem kritik yerde" ifadelerini kullanarak şu bilgiyi paylaştı:

-Kemah-Hakblir/Erzincan’da 5,0 deprem. Karaca Fayı kolları arasında. Deprem kritik yerde. KAF’ın 7 Su segmanında deprem bekliyoruz. Bu deprem o segmana yakın

Erzincan'da 4,9 büyüklüğünde deprem! Naci Görür: 'deprem bekliyoruz' - Resim: 0

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Beşiktaş Murillo'da mutlu sona ulaştı! Kaleci transferini de bitirdi
Foto Galeri Beşiktaş Murillo'da mutlu sona ulaştı! Kaleci transferini de bitirdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İntihar sanıldı! Babasını öldüren kız cenazede kuzenine itiraf edince ortaya çıktı
İntihar sanıldı! Babasını öldüren kız cenazede kuzenine itiraf edince ortaya çıktı
Fenerbahçe UEFA kadrosunu açıkladı! Yeni transferlerden iki isim listede yok
Fenerbahçe UEFA kadrosunu açıkladı! Yeni transferlerden iki isim listede yok
Sakarya Kızılay şube başkanı Recep Yarıcı kovuldu! Sebebi iğrenç bir suç
Sakarya Kızılay şube başkanı Recep Yarıcı kovuldu! Sebebi iğrenç bir suç
Üniversite öğrencilerinin uygulamalı eğitimi en az 1 dönem olacak
Üniversite öğrencilerinin uygulamalı eğitimi en az 1 dönem olacak
Fatih Karagümrük, 4 futbolcuyu transfer etti
Fatih Karagümrük, 4 futbolcuyu transfer etti
Bahçeli'den muhalefete deprem istismarı tepkisi: Kümes bile yapamayacak olanlar
Bahçeli'den muhalefete deprem istismarı tepkisi: Kümes bile yapamayacak olanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 86 milyon olarak küllerimizden yeniden doğduk!
Netanyahu'dan Epstein'in İsrail'e çalıştığı iddiasına yanıt
Netanyahu'dan Epstein'in İsrail'e çalıştığı iddiasına yanıt
Türkiye için bölgesel ölçekte bir proton modeli hedefi
Türkiye için bölgesel ölçekte bir proton modeli hedefi
Şam ile Beyrut arasında mahkum iadesi anlaşması:
Şam ile Beyrut arasında mahkum iadesi anlaşması:
Denizli'de fabrikada ölüm! 28 yaşındaki işçi oracıkta can verdi
Denizli'de fabrikada ölüm! 28 yaşındaki işçi oracıkta can verdi
TCMB’den enflasyon raporu öncesi yeni uygulama
TCMB’den enflasyon raporu öncesi yeni uygulama