Togg’dan sanal medyadaki yeni model iddialarına cevap

Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg, sanal medyada paylaşılan ve yeni araç modellerine ait olduğu öne sürülen görseller hakkında açıklama yaptı. Şirket, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyunu uyardı.

Abone ol

Togg’un resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, son günlerde sanal medya platformlarında dolaşıma giren görsellerin şirketin yeni modellerine ait olmadığı ifade edildi. Açıklamada, ürün geliştirme ve tasarım süreçlerinin devam ettiği ancak henüz kamuoyuyla paylaşılmış resmi bir yeni model bulunmadığı vurgulandı.

RESMİ KANALLAR DIŞINDAKİ PAYLAŞIMLARA DİKKAT

Şirket, yeni modellere ilişkin tüm bilgilerin yalnızca resmi iletişim kanalları aracılığıyla duyurulacağını belirtti. Togg, kullanıcıların ve otomobil meraklılarının sanal medyada yer alan doğrulanmamış içeriklere itibar etmemesi gerektiğini hatırlattı.

Togg’un gelecekte piyasaya sunacağı yeni araç modelleriyle ilgili çalışmaların sürdüğü, gelişmelerin ise ilerleyen süreçte resmi açıklamalarla paylaşılacağı bildirildi.