BIST 13.589
DOLAR 43,54
EURO 51,49
ALTIN 6.819,65

Volkswagen'den 700 bin TL'ye varan zam: Güncel şubat fiyatları

|
Volkswagen'den 700 bin TL'ye varan zam: Güncel şubat fiyatları

Volkswagen, Türkiye’de Şubat ayı itibarıyla binek otomobil fiyatlarını güncelledi. Markanın giriş seviyesindeki modeli Polo’nun fiyatı 2 milyon 197 bin TL’den başlarken, Touareg’in en üst donanımında rakam 10 milyon 717 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Volkswagen'den 700 bin TL'ye varan zam: Güncel şubat fiyatları - Resim: 1

Volkswagen Polo
Ocak Fiyatı: 2.197.000 TL
Şubat Fiyatı 2.252.000 TL

55 bin TL zam

111
Volkswagen'den 700 bin TL'ye varan zam: Güncel şubat fiyatları - Resim: 2

Volkswagen T-Cross
Ocak Fiyatı:2.102.000 TL  
 Şubat Fiyatı: 2.155.000 TL

53 bin TL zam

211
Volkswagen'den 700 bin TL'ye varan zam: Güncel şubat fiyatları - Resim: 3

Volkswagen Taigo
Ocak Fiyatı: 2.001.000 TL
Şubat Fiyatı: 2.051.000 TL

50 bin TL zam

311
Volkswagen'den 700 bin TL'ye varan zam: Güncel şubat fiyatları - Resim: 4

Volkswagen Golf
Ocak Fiyatı:2.087.000 TL  
Şubat Fiyatı: 2.139.000 TL

52 bin TL zam

411