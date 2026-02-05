Volkswagen'den 700 bin TL'ye varan zam: Güncel şubat fiyatları
|
Volkswagen, Türkiye’de Şubat ayı itibarıyla binek otomobil fiyatlarını güncelledi. Markanın giriş seviyesindeki modeli Polo’nun fiyatı 2 milyon 197 bin TL’den başlarken, Touareg’in en üst donanımında rakam 10 milyon 717 bin TL’ye kadar çıkıyor.
Volkswagen Polo
Ocak Fiyatı: 2.197.000 TL
Şubat Fiyatı 2.252.000 TL
55 bin TL zam
Volkswagen T-Cross
Ocak Fiyatı:2.102.000 TL
Şubat Fiyatı: 2.155.000 TL
53 bin TL zam
Volkswagen Taigo
Ocak Fiyatı: 2.001.000 TL
Şubat Fiyatı: 2.051.000 TL
50 bin TL zam
Volkswagen Golf
Ocak Fiyatı:2.087.000 TL
Şubat Fiyatı: 2.139.000 TL
52 bin TL zam
