Çin markası yeni otomobiller Türkiye'ye geliyor! İşte o modeller...

Türkiye otomotiv pazarında Çinli markaların yükselişi sürerken, Chery'nin Avrupa için ayrı bir marka olarak konumlandırdığı OMODA da Türkiye'ye giriş yaptı. OMODA 5 ve OMODA 7 modelleri, Çin'in Wuhu Limanı'ndan gemiye yüklenerek Türkiye'ye doğru yola çıktı. Düzenlenen sevkiyat töreniyle birlikte OMODA'nın Türkiye'deki resmi lansman süreci de fiilen başlamış oldu.