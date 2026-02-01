Togg yeni renk ve şubat ayına özel kampanyaları duyurdu

Togg’dan yapılan açıklamaya göre, Adana Çukurova’nın pamuk tarlalarından ilhamla tasarlanan beyaz renk “Seyhan”, şubat ayı itibarıyla T10X ve T10F modellerinde kullanılacak.

Yeni renk seçeneğiyle birlikte Akdeniz Bölgesi’ni de renk paletine dahil eden Togg, halihazırda Türkiye’nin farklı bölgelerinden ilhamla oluşturduğu “Anadolu”, “Gemlik”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya”, “Pamukkale”, “Urla”, “Ayder” ve “Mardin” renklerini kullanıcıların beğenisine sunmuştu.