Togg yeni renk ve şubat ayına özel kampanyaları duyurdu

Togg, yeni renk seçeneğiyle Akdeniz Bölgesi’ni de renk paletine dahil ederken, Türkiye’nin farklı bölgelerinden ilham alan mevcut renklerini kullanıcıların beğenisine sunmaya devam ediyor. Şirket, şubat ayına özel olarak bireysel ve kurumsal kullanıcılar için yüzde sıfır faizli ve farklı vade-faiz seçenekleri içeren finansman kampanyaları açıkladı. Kampanya kapsamında T10X ve T10F modelleri için 12 aydan 48 aya uzanan çeşitli kredi imkanları sağlanıyor.

Togg, T10X ve T10F modelleri için Adana’nın pamuğundan ilham alan yeni rengi "Seyhan"ı duyurdu. Ayrıca şubat ayında yeni renk seçeneğiyle birlikte sıfır faizli finansman desteğini de açıkladı.

Togg’dan yapılan açıklamaya göre, Adana Çukurova’nın pamuk tarlalarından ilhamla tasarlanan beyaz renk “Seyhan”, şubat ayı itibarıyla T10X ve T10F modellerinde kullanılacak.

Yeni renk seçeneğiyle birlikte Akdeniz Bölgesi’ni de renk paletine dahil eden Togg, halihazırda Türkiye’nin farklı bölgelerinden ilhamla oluşturduğu “Anadolu”, “Gemlik”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya”, “Pamukkale”, “Urla”, “Ayder” ve “Mardin” renklerini kullanıcıların beğenisine sunmuştu.

ŞUBAT AYINA ÖZEL FİNANSMAN İMKANI

Togg, şubat ayında yeni renk seçeneğiyle birlikte finansman destek kampanyalarına devam edeceğini bildirdi.

İşte Togg'un şubat ayı için duyurduğu kampanyalar;

Bireysel ve kurumsal kullanıcılar, T10F V2 ile T10X ve T10F 4More versiyonlarına 750 bin lira tutarında, yüzde sıfır faizli ve 12 ay vadeli kredi imkanıyla sahip olabiliyor.

 

