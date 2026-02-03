BIST 13.875
Otomobil devi yeni yıl zamlarını fiyat listesine yansıttı! Türkiye'de çok satan o araç ne kadar oldu?

|
Tam liste yayınlandı! Yeni ayda sıfır otomobillere zam geldi. Toyota yeni yıl zamlarını fiyat listesine yansıttı.

Otomobil devi yeni yıl zamlarını fiyat listesine yansıttı! Türkiye'de çok satan o araç ne kadar oldu?

İŞTE KALEM KALEM 2026 TOYOTA OTOMOBİL FİYATLARI…

COROLLA

COROLLA

Ocak Başlangıç Fiyatı : 1.650.000 TL                   

 Şubat Başlangıç Fiyatı: 1.699.000 TL

COROLLA HYBRİD

COROLLA HYBRİD

Ocak Başlangıç Fiyatı:  2.266.000 TL                   

Şubat Başlangıç Fiyatı: 2.379.000 TL

YENİ COROLLA CROSS HYBRİD

YENİ COROLLA CROSS HYBRİD 

Ocak Başlangıç Fiyatı: 2.484.000 TL 

Şubat Başlangıç Fiyatı: 2.534.000 TL

