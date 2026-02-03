Otomobil devi yeni yıl zamlarını fiyat listesine yansıttı! Türkiye'de çok satan o araç ne kadar oldu?
|
Tam liste yayınlandı! Yeni ayda sıfır otomobillere zam geldi. Toyota yeni yıl zamlarını fiyat listesine yansıttı.
İŞTE KALEM KALEM 2026 TOYOTA OTOMOBİL FİYATLARI…
119
COROLLA
Ocak Başlangıç Fiyatı : 1.650.000 TL
Şubat Başlangıç Fiyatı: 1.699.000 TL
219
COROLLA HYBRİD
Ocak Başlangıç Fiyatı: 2.266.000 TL
Şubat Başlangıç Fiyatı: 2.379.000 TL
319
YENİ COROLLA CROSS HYBRİD
Ocak Başlangıç Fiyatı: 2.484.000 TL
Şubat Başlangıç Fiyatı: 2.534.000 TL
419