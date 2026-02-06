Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış ve kar etkili olacak...

Güneyde ise Antalya'nın doğusu, Mersin'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçeleri ile Hatay'da yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak görülecek. Hatay'daki yağışların yarın akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.