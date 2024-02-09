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Trafik kazasında yaralanan tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti!

Trafik kazasında yaralanan tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti!

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan tıp fakültesi öğrencisi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Kurutilek Mahallesi'nde dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Yusuf Sizer (23) tedavi gördüğü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Sizer'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek.

Kurutilek Mahallesi eski çayırlı yolu mevkisinde 8 Şubat'ta E.T.K'nin kullandığı 24 ABF 234 plakalı otomobil ile A.T. idaresindeki 29 DH 991 plakalı otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.

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