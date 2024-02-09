Gebelik döneminde sigara kullananlar dikkat

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, Sigara Bırakma Günü'nde önemli uyarılarda bulunarak, “Hamilelikte sigara kullanımı, fetüste solunum hareketlerinin azalmasına, bebeklerde ise kalp atış hızının artmasına sebep olur” dedi.

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Her yıl 9 Şubat tarihinde kutlanan ‘Sigara Bırakma Günü’ dolayısıyla açıklamalarda bulunan Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Sarıkaya, sigara kullanan hamile bireylerin bebeğine verdiği zararlar hakkında bilgiler verdi. Hamilelik döneminde kullanılan sigaranın bebeğin sağlığını etkilediğini belirten Sarıkaya, hamilelikte sigara kullanımı, fetüste solunum hareketlerinin azalmasına, bebeklerde ise kalp atış hızının artmasına sebep olacağını söyledi.

“Dünyanın şimdiye kadar karşılaştığı en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri”

Hamilelik döneminde kullanılan sigaranın bebek sağlığına zarar verebileceğini kaydeden Dr. Sarıkaya, “Hamilelikte sigara kullanımı, fetüste solunum hareketlerinin azalmasına, bebeklerde ise kalp atış hızının artmasına sebep olur. Annede diğer sağlık problemlerini de beraberinde getirebilir ve aynı zamanda bebeğiniz doğduktan sonra da bebek sağlığını etkileyebilir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı madde olan tütün ürünleri, önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Tütün kullanımı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından, dünyanın şimdiye kadar karşılaştığı en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri olarak tanımlanmakta ve doğum öncesi dönemden başlayarak, insan yaşamının bütün evrelerinde ölüme kadar götüren pek çok sağlık sorununa yol açmaktadır. Tütünle mücadelede sağlanan başarı ile kanserler başta olmak üzere pek çok kronik hastalık ve yaşam kayıpları önlenmekte, tedavi masraflarının azalması, iş gücü kayıplarının önlenmesi gibi ekonomik kazançlar sağlanmaktadır” dedi.