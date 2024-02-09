BIST 9.009
DOLAR 30,68
EURO 33,09
ALTIN 2.006,08
HABER /  SAĞLIK

Dünya üzerinde her 5 ölümden 1’i sigaradan kaynaklı

Dünya üzerinde her 5 ölümden 1’i sigaradan kaynaklı

Bitlis’in Ahlat Devlet Hastanesinde görevli aile hekimi uzman doktor Melek Ergin, ‘9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ nedeniyle sigaranın zararları hakkında değerlendirmede bulundu.

Abone ol

Dünya üzerinde her 5 ölümden yaklaşık birinin sigara kullanımı ve neden olduğu hastalıklar sebebiyle olduğunu belirten Ergin, “Sigara, içerisinde 4 binden fazla zehirli madde bulundurur. Sigara dumanı ile alınan nefes, bu zehirli maddelerin önce akciğerler ve sonra bütün vücuda yayılmasına neden olur. Bunun sonucunda sigara; başta kalp, damar ve akciğer hastalıklarına, diyabet ve hipertansiyona, gastrit, reflü, ülser gibi mide problemlerine ve birçok kanser türüne yol açmaktadır. Dünya üzerinde her 5 ölümden yaklaşık biri sigara kullanımı ve neden olduğu hastalıklar sebebiyle olmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu ömür boyu sigara içenlerin yaşam sürelerinin 10 yıl azaldığı tespit edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; sigara dünya çapında yılda 8 milyondan fazla insanın ölümüne neden olmaktadır. Bunların yaklaşık 1,3 milyonu kendisi kullanmadığı halde sadece sigara dumanına maruz kalan kişilerdir” dedi.
Sigara içen kişilerin kendi sağlıklarının yanı sıra sevdiklerinin de sağlığını tehlikeye attığını ifade eden uzman doktor Melek Ergin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sigara dumanına maruz kalan çocuklarda astım, bronşit, soğuk algınlığı, orta kulakla ilgili sorunlar ve akciğer işlevinde azalma gibi sorunlarla birlikte ani bebek ölümlerinin de görülme riski daha yüksektir. Ayrıca sigara içen ebeveynler, çocuklarına da rol model olmakta ve çocuklarının da erken yaşta sigara kullanmasına yol açabilmektedir. Şiddetli bağımlılık yapıcı etkiye sahip olan nikotin; 1,5- 2 saat arasında alınmadığında kızgınlık, öfke, baş dönmesi, uykusuzluk, iştahta artma, duygusal çökkünlük durumu, şiddetli nikotin alma isteği ortaya çıkmakta ancak bu belirtiler zamanla azalarak yok olmaktadır. Sigarayı bırakan bir kişinin öncelikle tansiyonu ve kalp atım hızı normale dönmeye başlar. Kan dolaşımı düzenlenir, kandaki zehirli madde miktarı azalır ve akciğer fonksiyonları gelişmeye başlar. Öksürük ve nefes darlığı azalır. Kalp krizi, inme ve kanser riski gün geçtikçe azalır. Sigara bırakmanın ilk adımı kişinin bırakmaya karar vermesidir. Sonrasında danışmanlık ve ilaç tedavisi, sigarayı bırakma şansını iki kattan fazla artırabilir. Bizler Ahlat Devlet Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniğinde sigarayı bırakmak isteyen hastalarımıza danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Yakın bir zamanda sigara bırakma polikliniğimiz de aktif olarak hizmet vermeye başlayacaktır.”

ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da kumar operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı!
Şanlıurfa'da kumar operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Adana'da 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi!
Adana'da 11 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi!
Eski Kırkpınar ağası polise kendini ihbar etti!
Eski Kırkpınar ağası polise kendini ihbar etti!
Mersin'de FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
Mersin'de FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
81 yaşındaki usta ilk günkü hevesle mesleğini sürdürüyor
81 yaşındaki usta ilk günkü hevesle mesleğini sürdürüyor
Kar yüzünden mahsur kalan 22 kişi mahsur kaldı!
Kar yüzünden mahsur kalan 22 kişi mahsur kaldı!
Fatih Karagümrük ile Pendikspor 2. randevuda
Fatih Karagümrük ile Pendikspor 2. randevuda
Vestel tasarımlarına Good Design ve IDA’dan 36 ödül
Vestel tasarımlarına Good Design ve IDA’dan 36 ödül
CHP İstanbul için DEM'e nereleri önerdi? DEM'in bu talebi görüşmeleri kesti
CHP İstanbul için DEM'e nereleri önerdi? DEM'in bu talebi görüşmeleri kesti
Seçim takvimi işliyor: 170 milyon oy pusulası basılacak
Seçim takvimi işliyor: 170 milyon oy pusulası basılacak
Yeni sosyal tesis için imzalar atıldı
Yeni sosyal tesis için imzalar atıldı