Vestel tasarımlarına Good Design ve IDA’dan 36 ödül

Vestel, dünyanın en ünlü tasarım yarışmaları arasında gösterilen ‘Good Design Awards’ ve ‘IDA Awards’dan 2023 yılında toplam 36 ödül aldı. Bu ödüllerle birlikte Vestel, IDA tüm zamanlar dünya sıralamasında 4'üncülüğe yükseldi.

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Vestel, dünyanın en köklü ve prestijli tasarım yarışmalarının başında gelen ‘Good Design Awards’ta hem elektronik hem de beyaz eşya tasarımlarıyla 15 ödüle birden layık görüldü. Tasarım alanının Oscar’ı olarak nitelendirilen IDA Awards’ta ise tam 21 ödülle buluşan Vestel tasarımları, bugüne dek uluslararası saygın platformlarda aldığı ödül sayısını 886’ya yükseltmiş oldu.

Şirketin geliştirdiği ürün ve teknolojilerle kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırırken geleceğin dünyasına da bugünden yön verdiğini kaydeden Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, “Vestel olarak teknoloji üretirken Ar-Ge, inovasyon, yazılım, donanım bileşenlerinin yanı sıra tasarımı da önceliklerimizin arasına alıyoruz. Vestel teknolojisinin sunduğu yeniliklerle birlikte tüketicilerimizin hayatlarına tasarımlarımızla da renk ve ahenk katmayı amaçlıyoruz. Tasarımı sadece estetik bir unsur olarak görmüyoruz, kullanıcı deneyimini ve ürünün kullanılabilirliğini artıran önemli bir faktör. Bu bakış açısıyla tasarımda her zaman inovasyon ve yenilikçiliği ön planda tutuyoruz. Geliştirdiğimiz tasarımların, böylesi önemli organizasyonlarda dünyanın sayılı markalarını geride bırakarak onlarca ödüle layık görülmesi, yalnızca teknoloji değil tasarım alanında da küresel ölçekte söz sahibi olduğumuzun önemli bir göstergesi” dedi.

Bu yılki organizasyon ile birlikte Vestel’in Good Design Awards’ta bugüne kadar kazandığı ödül sayısı 144’e ulaşmış oldu. Vestel, toplam IDA sayısını 72’ye yükselterek, 3 bini aşkın marka arasında 4’üncülüğe yükseldi.