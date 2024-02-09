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Yeni sosyal tesis için imzalar atıldı

Yeni sosyal tesis için imzalar atıldı

Honaz Belediyesi, ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'ne yeni bir sosyal tesis kazandırmak için önemli bir adım attı.

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Honaz’a Cumhuriyet Mahallesi'ne yapılacak olan yeni sosyal tesisin, hayata geçirilmesi için önemli bir adım atıldı. Honaz Belediyesi'nin girişimiyle başlatılan Cumhuriyet Mahallesi Sosyal Tesisi (Taziye Evi) projesinin ihalesi tamamlandı. Yüklenici firma temsilcisiyle yapılan sözleşme imzalandı ve yapım işine resmi olarak verildi. Hafta sonu düzenlenecek olan temel atma töreniyle birlikte, proje inşaatına başlanmış olacak.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Honaz'ın eserlerine bir yenisini daha eklemek adına önemli bir adım attıklarını duyurdu. Başkan Kepenek, yeni sosyal tesisin Honaz halkına büyük fayda sağlayacağını belirterek, "Hepimize hayırlı olsun. Başkan Kepenek, "Söz verdiğimiz gibi, güzel Honaz'ımıza yeni bir projeyi daha kazandıracak olmanın mutluluğu içindeyiz" dedi.

Cumhuriyet Mahallesi'ne kazandırılacak bu tesisin, mahalle sakinlerine, çevre halkına önemli bir buluşma noktası ve aynı zamanda cenaze hizmetleri sonrası taziye evi şeklinde de hizmet vermesi bekleniyor.

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