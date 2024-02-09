CHP Parti Meclisi toplantısı ertelendi: Nedeni Hatay mı?

CHP’nin bugün yapılması beklenen parti meclisi toplantısı pazartesi gününe alındı. Parti kurmayları ertelemenin gerekçesi olarak hafta sonu bazı bölgelerde yapılacak önseçimleri işaret etti.

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Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, İstanbul’da ilçelerin tamamlanacağını ve Ankara’da Çankaya adayının belli olacağını söyleyen kurmaylar, “Çok kritik yerlerde değerlendirmeler için biraz daha süre gerekiyor. Her adayımız için titiz çalışıyoruz. Bu nedenle aday açıklamasının pazartesi toplu bir şekilde yapılması daha doğru olacak” dedi.

CHP’nin pazartesiden sonra aday belirlemek için bir başka parti meclisi toplantısı daha yapabileceği de aktarıldı.

Hatay için anket

Toplantıların ertelenmesinin bir diğer nedeninin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş üzerindeki tartışmalar olduğu söyleniyor. Savaş’ın son olarak adaylıktan çekilmeyeceğini söylemesine karşın hafta sonunda bölgede tekrar geniş kapsamlı bir anket yapılması bekleniyor.

Öte yandan CHP kurmayları, “DEM Parti ile uzlaşı için bazı ilçelerde aday göstermeme gibi bir durum yok” dedi.