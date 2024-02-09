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Annesi ve erkek kardeşini rehin aldı! 'MİT Müsteşarı ve Ali Yerlikaya buraya gelecek!'

İSTANBUL Kartal'da akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen şahıs gece vakti mahalleyi ayağa kaldırdı. Annesi ve erkek kardeşini bıçak zoruyla rehin alan adam polis ekiplerinin uğraşları sonucu ikna edilerek özel harekat ekipleri tarafından polis aracına bindirilerek götürüldü.

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Kartal'da annesi ve kardeşini rehin alan kişi polis tarafından zor ikna edildi. Olay saat 03.30 sularında Kartal Atalar Mahallesi Önder Sokak'ta bulunan bir binanın en üst katında meydana geldi. Akli dengesinin bozuk olduğu öğrenilen Metin Karakulak gece saatlerinde sinir krizi geçirdi.

Tüm mahalleyi ayağa kaldırdı

Tüm mahalleyi ayağa kaldıran şahıs bıçak zoruyla annesi ve erkek kardeşini rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin sağduyu çağrısına tepki gösteren şahıs itfaiye ve özel harekat ekiplerinin binaya girmesi sonucu evi yakmakla tehditler ve küfürler savurdu.

MİT Müsteşarı ve Ali Yerlikaya buraya glecek!

Şahsın "Buraya MİT müsteşarı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gelecek!" diye defaatle bağırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin uğraşları sonucu Metin Karakulak ikna edildi. Şahıs polis aracına bindirilerek götürüldü.

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