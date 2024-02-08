Ukrayna'dan son dakika ordu yönetimi kararı! Görevden alındılar

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, ordu yönetimini değiştirme kararı aldıklarını duyurdu. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı.

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Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, ordu yönetimini değiştirme kararı aldıklarını bildirdi. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı.

Zelenskiy, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy'i atadı.

Zelenski: Bir değişikliğin zamanı geldi

Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hangi yenilenmeye ihtiyacı olduğunu görüştük. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yenilenen liderliğinde kimlerin yer alabileceğini de görüştük. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı. Zelenski, görevden alınan Zalujni'nin savaş ekibi içinde yer almaya devam etmesini istediğini de bildirdi.

2024 yılı için gerçekçi ve detaylı bir savaş planına ihtiyaçları olduğunu belirten Zelenski, ordunun yeni bir rotasyon sistemine, yeni bir seferberlik ve askere alma planına ihtiyacı olduğunu da ifade etti.

Yerine kara kuvvetleri komutanı atandı

Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı. Zelenskiy, "Albay General Sırskiy'i, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olarak atadım. O, Kiev savunma operasyonunu yönetmiş, başarılı savuma deneyimine sahip. O, ayrıca Harkiv'in kurtarılması operasyonu gibi taarruz operasyonlarında da başarılı bir deneyime sahip." ifadelerini kullandı.

Zaluzhnyı: Herkes değişmeli ve yeni gerçeklere uyum sağlamalı

Zaluzhnyi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zelenskiy ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Rusya-Ukrayna savaşının ilk ve en zor günlerinde Rusya'ya karşı direndiklerini belirten Zaluzhnyi, "Birlikte hayatta kaldık. Savaşımız devam ediyor ve her gün değişiyor. 2022'nin görevleri 2024'ün görevlerinden farklı. Bu nedenle herkes değişmeli ve yeni gerçeklere uyum sağlamalıdır. Birlikte kazanmak için. Az önce başkomutan ile bir araya geldik. Önemli ve ciddi bir görüşmeydi. Yaklaşımlarımızı ve stratejimizi değiştirmeye karar verdik. Benimle birlikte olan herkese minnettarım." ifadelerini kullandı.