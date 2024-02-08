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Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da yeni müjdeyi duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da yeni müjdeyi duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Sincik'te vatandaşlara Sincik-Malatya kara yolu müjdesi verdi. Muhalefete de tepki gösteren Erdoğan, "Kendi ülkesinin felaketinden medet umanlar, iftira atacak kadar alçalanlara yazıkların olsun" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, asrın felaketini yaşatan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinden medet ummaya çalışanlara sert tepki göstererek, "Kendi küçük hesaplarından vazgeçemeyenleri maşeri vicdana havale ediyoruz. Hakaret edecek, iftira atacak kadar alçalanlara yazıklar olsun" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

'Hak sahiplerine en kısa sürede konutları teslim edeceğiz'

Sizleri en kalbi duygularımla, hasret ve muhabbetle selamlıyorum. Sincik'te şehit verdiğimiz 85 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Depremde kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm kayıpları telafi edecek imkana sahibiz. Hak sahiplerine en kısa sürede konutları teslim edeceğiz.

Deprem gününden beri buradaki şehirlerimizi yalnız bırakmıyor, her fırsatta geliyoruz. Adıyamanımızda da vatandaşlarımızla buluştuk. Programımıza Kahta ve Sincik'i de dahil ettik. Buraya vefa borcumuz var. Sincik her seçimde rekor oy oranlarıyla bizim yanımızdadır. Yüzde 95'lik oy oranıyla yine yanımızda yer aldınız. 2015 yılında da sizlere teşekkür için gelmiştik.

'Kendi ülkesinin felaketinden medet ummaya çalışanları gördükçe üzülüyoruz'

Kahta'ya bakın, Sincik'e bakın, şu birlik beraberlik inşaallah ülkemizin daim birlik ve beraberliği olsun. Her meseleyi, her hadiseyi, milletimizi birbirine düşürmenin, ülkemizi tökezletmenin bahanesi haline getirmek isteyenler  şu manzaraya baksınlar. Sincik'in sergilediği haysiyetli duruştan alacakları çok ders var.

'İftira atacak kadar alçalanlar var'

Kendi ülkesinin felaketinden kendi ülkesinin sıkıntılarından medet ummaya çalışanları gördükçe üzülüyoruz. Hakaret edecek, iftira atacak kadar alçalanlar var. Onlara da yazık olsun! Kendi küçük hesaplarından vazgeçemeyenleri maşeri vicdana havale ediyoruz.

Mesele millet olarak, hedefleriyle, hayalleriyle birlikte topyekün başlattığımız şu kıyamı başarıya ulaştırma meselesidir. İşte bunun için Türkiye Yüzyılı diyoruz.

Erdoğan'dan Adıyamanlılara müjdeyi verdi

İllice beldemiz depremden en çok etkilenen yer. Şu an bakanım oraya gitti. Yerinde orayı görerek eksiklerimize bakacak. İkincisi Sincik-Malatya kara yolu projelendirildi, en kısa sürede inşallah burayı da yapacağız.

Bakanım burada kendisine talimatı verdim Sincik-Kahta arası yol gerçekten çok çok virajlı. Hem Sincik-Kahta yolu hem de Malatya bunların adımını atıyoruz.

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