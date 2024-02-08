Sarı ve kırmızıdan sonra bir kart daha geliyor

Hakemleri aldatmaya yönelik hareket ve aşırı itirazlar için uygulanacak yeni 'mavi kart' kuralı hayata geçiriliyor.

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Futbolcuların hakemi aldatmaya ve ve şiddetli itirazlarına çözüm yolları aranırken, dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Telegraph'ta yer alan habere göre, futbolda 'mavi kart' dönemi başlıyor. Hakemi aldatmaya yönelik hareketler yapan veya şiddetli itiraz eden oyuncuların gelecekte 'mavi kart' göreceği aktarılan haberde, bu kartı gören oyuncuların 10 dakika boyunca saha kenarında bekleyeceği belirtildi.

Futbolda güncel olarak sarı ve kırmızı kart bulunurken, sarı kart kuraldışı davranan oyuncuya hakemin uyarı için gösterdiği kart, kırmızı kart ise kuraldışı davranan oyuncunun verilen cezanın adı olarak biliniyordu.