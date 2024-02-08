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ABD’de kaybolan helikopterin akıbeti belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
ABD’de kaybolan helikopterin akıbeti belli oldu

ABD ordusu irtibatın kesildiği helikopterin düştüğünü, içindeki 5 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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ABD'nin California eyaletinin San Diego kentindeki MCAS Miramar Hava Üssü’ne gitmek üzere Nevada'dan 5 askerle havalanan ve bir süre sonra irtibatın kesildiği CH-53E Super Stallion tipi askeri helikopterin akıbeti belli oldu.

ABD Deniz Piyadelerinden yapılan açıklamada, helikopterin San Diego'nun güneydoğusundaki dağlık ve engebeli bir bölgede düştüğünün tespit edildiği belirtildi. Askerlerinin tamamının hayatını kaybettiği, cansız bedenlerine ulaşıldığı aktarıldı.

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