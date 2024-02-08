Adam öldürmek suçundan 19 yıl 4,5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da adam öldürmek suçundan 19 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı mahkemece "kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 19 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K.'nin Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi’nde saklandığı evi tespit etti. Narkotik polisi E.K.'yi saklandığı yere yapılan operasyonla yakaladı. Samsun Adliyesine sevk edilen E.K. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.