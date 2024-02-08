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Ankara'da iki otomobil çarpıştı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara'da iki otomobil çarpıştı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Nallıhan-Bolu kara yolunun 6. kilometresindeki Bozyaka Mahallesi mevkiinde, Ahmet Mayda yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Özsoy idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Mayda ve Özsoy ile Hasan Ulus öldü, araçlardaki Mithat Ertürk, Nuh Mayda ve Sabri Işık yaralandı. Olay sonrası kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mithat Ertürk tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralılar ise ilk müdahalenin ardından Ankara'daki başka hastanelere sevk edildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi, Nallıhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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