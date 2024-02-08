Yeniden Refah İstanbul adaylığını önerdi Metin Külünk'ten açıklama

Yeniden Refah Partisi'nin AK Partili Metin Külünk'e İstanbul için adaylık teklif ettiği öne sürüldü. Adaylık teklifini doğrulayan Külünk, "Reddettim" dedi.

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Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için eski AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk'e teklif götürdüğü öne sürüldü.

Odatv’nin haberine göre, Külünk’ün ise bu teklifi "adaylık düşünmediğini" belirterek reddetti.

"Nezaketle olmayacağımızı ifade ettik"

İddiayı doğrulayan Külünk şunları söyledi:

“23 Kasım 2023 tarihinde, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı başvurumuzu yaptık. Önce aday adaylığımızı, sonrasında ise projelerimizi beyan eden basına açık iki özel toplantı gerçekleştirdik.

Aday adaylık kararımızda Türkiye'nin içine girdiği son kulvarda karşılaşılacak muhtemel engel ve zorlukları görerek, insanımıza karşı bir sorumluluk bilinci ile hareket ettik.

Durumumuz bugün görünenden farklı bir neticeye işaret etti. Olabilir, takdirdir. Bu süreçte Yeniden Refah Partisi'nin nazik İBB adaylık teklifini kendilerine teşekkür ederek yine aynı nezaketle olmayacağımızı ifade ettik.

Türkiye'yi içine çekmeye çalışan karadeliğin farkında olarak, seçim sürecini takip edeceğim ve Türkiye'nin ihtiyacı olan toplumsal barışı adalet üzere inşa etme yolunda çalışmaya devam edeceğiz.”

AK Parti'den aday adayı olmuştu

Metin Külünk, 22 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen AK Parti İstanbul Aday Adaylığı Başvuru Toplantısı’nda yerel seçimlerde AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu duyurmuştu. Metin Külünk açıklama öncesi sosyal medya hesabından da İstanbul'dan görüntülerinin yer aldığı bir videoyu "Yeniden başlıyoruz Biz İstanbuluz" notuyla paylaşmıştı.