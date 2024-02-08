Hani Ak Parti Selahattin Demirtaş'la anlaşmıştı! Başak Demirtaş adaylıktan neden çekildi?

EDİRNE'de tutuklu bulunan HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, DEM Parti'nin İstanbul adayı olmaktan vazgeçti. "Tayyip Erdoğan Selahattin Demirtaş'la anlaştı", "Ver İstanbul'u al Selahattin'i" iddiaları havada kaldı. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Başak Demirtaş olayını yorumladı...

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Başak Demirtaş, Edirne'de tutuklu bulunan eşi Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettikten sonra cezaevi kapısında "DEM Parti'nin İstanbul adayı olabilirim" dedi. Ekrem İmamoğlu için alarm zilleri çaldıran bu çıkışın ardından AK Parti iddiası ortaya çıktı.

Başak Demirtaş'ın bu çıkışı sonrası "AK Parti Selahattin Demirtaş'la anlaştı. 'Eşini aday yap, İstanbul'u bize ver, seni 8 yıldır tutuklu olduğun cezaevinden çıkaralım' dendi" iddiaları aldı başını yürüdü. Günlerce bu tezi pazarlayanları kötü bir sürpriz bekliyordu.

Başak Demirtaş DEM Parti heyetiyle görüştükten sonra "İstanbul adayı olmaktan vazgeçtim" dedi. İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık bunun üzerine sordu: "Ne oldu şimdi? Yerin dibine girdiniz mi? Ne oldu AK Parti ile Demirtaş'ın anlaşmasına? Yalanınızı yiyeyim sizin!.."

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